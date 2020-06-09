17:29 09 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.67
  • EUR77.35
Поиск

Отдых в России может подорожать на 30 процентов

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
Получить короткую ссылку
305 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20200609/1030291036/Otdykh-v-Rossii-mozhet-podorozhat-na-30-protsentov.html

Ростуризм оценивает недополученные доходы от туротрасли в полтора триллиона рублей, падение оборота в секторе - от 95 до 100%.

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Туриндустрия России восстановится не раньше, чем через два года, при этом стоимость отдыха на курортах России уже в этом году вырастет на 30%, рассказал в интервью газете "Известия" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

"Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%", - рассказал Курновсов.

По оценке специалиста, рост цен в сегменте внутреннего туризма продолжится из-за ограничений с выездом за границу, так как спрос на российские курорты увеличился. При этом обстановка более чем в 40 регионах России была признана подходящей для открытия отелей.

Правительство России уже разработало меры поддержки отрасли, среди которых, как отмечал премьер Михаил Мишустин, льготные условия возврата кредитов, расширение господдержки внутренних и въездных туроператоров.

Читайте также:

 

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Протесты против произвола полиции в Марселе
Люди против расизма: акции протеста захлестнули планету
Опубликовано видео ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться