Отдых в России может подорожать на 30 процентов

Ростуризм оценивает недополученные доходы от туротрасли в полтора триллиона рублей, падение оборота в секторе - от 95 до 100%.

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Туриндустрия России восстановится не раньше, чем через два года, при этом стоимость отдыха на курортах России уже в этом году вырастет на 30%, рассказал в интервью газете "Известия" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

"Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%", - рассказал Курновсов.

По оценке специалиста, рост цен в сегменте внутреннего туризма продолжится из-за ограничений с выездом за границу, так как спрос на российские курорты увеличился. При этом обстановка более чем в 40 регионах России была признана подходящей для открытия отелей.

Правительство России уже разработало меры поддержки отрасли, среди которых, как отмечал премьер Михаил Мишустин, льготные условия возврата кредитов, расширение господдержки внутренних и въездных туроператоров.

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