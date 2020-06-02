Бжания: надо думать о мерах, которые позволят открыть турсезон в Абхазии

СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Необходимо думать о том, как подойти и реализовать меры, которые позволят открыть туристический сезон в Абхазии, сказал президент республики Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента во вторник 2 июня.

Глава государства отметил, что на данную работу нацелено правительство Абхазии и оно готово выслушать предложения Парламента и других заинтересованных лиц.

Бжания подчеркнул, что действия, которые касаются туристического сезона, будут синхронизированы с российскими коллегами.

"С некоторых пор в Российской Федерации ограничительных мер становится все меньше и меньше. На той неделе президент Владимир Путин поручил Совету безопасности России изучить вопрос возможного открытия границ с сопредельными государствами. Буквально вчера на эту тему я говорил с заместителем секретаря Совбеза Рашидом Нургалиевым, наши действия в этом смысле будут скоординированными", - сказал президент.

Он отметил, что министр туризма Теймураз Хишба в недавнем прошлом принимал участие в совещании, которое проводило министерство экономического развития России.

"Там тоже готовятся к возможному курортному сезону, речь идет о том, что потенциальные туристы будут наделены специальными паспортами COVID и у них обязательно должна быть страховка. Как только намерение российской стороны по открытию границ примут более очерченный характер, абхазская сторона будет проинформирована", - сказал Бжания.

Затем, будут приниматься меры направленные на открытие туристического сезона, проинформировал президент.

30 мая глава государства продлил ряд ограничительных мер до 15 июня, в том числе закрытой для туристов останется граница.

Материал подготовлен при содействии телеканала "Абаза".

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