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Бжания: надо думать о мерах, которые позволят открыть турсезон в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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284421
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200602/1030252961/Bzhaniya-nado-dumat-o-merakh-kotorye-pozvolyat-otkryt-tursezon-v-Abkhazii.html

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с депутатами Парламента республики во вторник 2 июня. 

СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Необходимо думать о том, как подойти и реализовать меры, которые позволят открыть туристический сезон в Абхазии, сказал президент республики Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента во вторник 2 июня.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Глава государства отметил, что на данную работу нацелено правительство Абхазии и оно готово выслушать предложения Парламента и других заинтересованных лиц.

Бжания подчеркнул, что действия, которые касаются туристического сезона, будут синхронизированы с российскими коллегами. 

"С некоторых пор в Российской Федерации ограничительных мер становится все меньше и меньше. На той неделе президент Владимир Путин поручил Совету безопасности России изучить вопрос возможного открытия границ с сопредельными государствами. Буквально вчера на эту тему я говорил с заместителем секретаря Совбеза Рашидом Нургалиевым, наши действия в этом смысле будут скоординированными", - сказал президент.

Он отметил, что министр туризма Теймураз Хишба в недавнем прошлом принимал участие в совещании, которое проводило министерство экономического развития России.

"Там тоже готовятся к возможному курортному сезону, речь идет о том, что потенциальные туристы будут наделены специальными паспортами COVID и у них обязательно должна быть страховка. Как только намерение российской стороны по открытию границ примут более очерченный характер, абхазская сторона будет проинформирована", - сказал Бжания.

Затем, будут приниматься меры направленные на открытие туристического сезона, проинформировал президент.

30 мая глава государства продлил ряд ограничительных мер до 15 июня, в том числе закрытой для туристов останется граница. 

Материал подготовлен при содействии телеканала "Абаза".

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