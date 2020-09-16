Сбербанк Абхазии определил график выплат российских пенсий за сентябрь

Сбербанк Абхазии будет ежемесячно разрабатывать график выплат российских пенсий в республике. За процедурой выдачи пенсии в сентябре будет наблюдать делегация Пенсионного фонда России.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии за сентябрь, сказал председатель правления Сбербанка Роберт Агрба в интервью телекомпании "Абаза-ТВ".

"Граждане, родившиеся до 1940 года, получат пенсии с 16 сентября, пенсионеры, родившиеся 1941 по 1947 годы, будут получать выплаты с 21 числа. Родившиеся с 1947 по 1950 годы получат пенсию с 24 сентября, пенсионеры, родившиеся с 1951 по 1953 годы – 28 числа, с 1954 по 1956 годы – 2 октября и граждане, родившиеся в 1957 году будут получать пенсию с пятого октября", - рассказал он.

Роберт Агрба рассказал, почему было принято решение выдавать пенсии по определенному графику.

"Многие люди жалуются или требуют, чтобы пенсии начисляли единовременно. Если допустим российская пенсия пришла 16-17 числа, чтобы все пенсии поступали на счета. Но вы даже себе не представляете, какой коллапс будет, сначала поступает российская пенсия, ее получает около 30 тысяч граждан, потом поступает еще и абхазская пенсия, это плюс сорок тысяч. Такое количество людей обслужить мы точно не успеем, поэтому мы поделили по датам выдачу, чтобы людям было удобнее", - заметил председатель правления Сбербанка.

Чтобы избежать очередей, руководство Сбербанка рекомендует приходить в банки не в первый день начисления и во второй половине дня.

Как сообщил Роберт Агрба, в Абхазию приехала делегация Пенсионного фонда России для мониторинга процедуры выдачи пенсии.

Возможно, абхазской и российской стороне удастся договориться, чтобы пенсии снова начислялись на банковские карты, отметил Агрба. Однако пока таких договоренностей нет.

В конце июля министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

Читайте также: