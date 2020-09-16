15:54 16 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.93
  • EUR88.86
Поиск

Сбербанк Абхазии определил график выплат российских пенсий за сентябрь

© Sputnik / Марианна Кубрава
Экономика
Получить короткую ссылку
98401
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/18/1030813956.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20200916/1030950955/Sberbank-Abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskikh-pensiy-za-sentyabr-.html

Сбербанк Абхазии будет ежемесячно разрабатывать график выплат российских пенсий в республике. За процедурой выдачи пенсии в сентябре будет наблюдать делегация Пенсионного фонда России.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии за сентябрь, сказал председатель правления Сбербанка Роберт Агрба в интервью телекомпании "Абаза-ТВ"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Из рук в руки: почему банкоматы в Абхазии "лишили" пенсии и чем это грозит

"Граждане, родившиеся до 1940 года, получат пенсии с 16 сентября, пенсионеры, родившиеся 1941 по 1947 годы, будут получать выплаты с 21 числа. Родившиеся с 1947 по 1950 годы получат пенсию с 24 сентября, пенсионеры, родившиеся с 1951 по 1953 годы – 28 числа, с 1954 по 1956 годы – 2 октября и граждане, родившиеся в 1957 году будут получать пенсию с пятого октября", - рассказал он.  

Роберт Агрба рассказал, почему было принято решение выдавать пенсии по определенному графику.

"Многие люди жалуются или требуют, чтобы пенсии начисляли единовременно. Если допустим российская пенсия пришла 16-17 числа, чтобы все пенсии поступали на счета. Но вы даже себе не представляете, какой коллапс будет, сначала поступает российская пенсия, ее получает около 30 тысяч граждан, потом поступает еще и абхазская пенсия, это плюс сорок тысяч. Такое количество людей обслужить мы точно не успеем, поэтому мы поделили по датам выдачу, чтобы людям было удобнее", - заметил председатель правления Сбербанка.

© Sputnik / Марианна Кубрава
По старинке: как в Абхазии начали выдавать пенсии

Чтобы избежать очередей, руководство Сбербанка рекомендует приходить в банки не в первый день начисления и во второй половине дня.

Как сообщил Роберт Агрба, в Абхазию приехала делегация Пенсионного фонда России для мониторинга процедуры выдачи пенсии.

Возможно, абхазской и российской стороне удастся договориться, чтобы пенсии снова начислялись на банковские карты, отметил Агрба. Однако пока таких договоренностей нет.

В конце июля министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

Читайте также:

 

 

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Золотые мячи: топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов
"Ураган" для "неприятеля": как прошли стрельбы артиллеристов в Бурятии
Статистика населения Абхазии
Рождаемость, смертность и браки: статистика населения Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться