В срочном порядке: президент Абхазии поручил сократить расходы на экспорт цитрусовых

В прошлом году расходы на экспорт цитрусовых плодов из Абхазии были сокращены на 13 рублей.

СУХУМ, 17 сент - Sputnik. Президент Аслан Бжания дал поручение министрам экономики и сельского хозяйства предпринять меры для снижения стоимости экспорта цитрусовых за пределы Абхазии.

"Мы ранее обещали, что наши крестьяне будут иметь возможность вывозить свою продукцию в Российскую Федерацию, и дали слово, что мы минимизируем затраты крестьян, связанные с перевозкой цитрусовых на границе", - сказал Бжания.

Бжания отметил, что правительство принимает определенные меры в условиях кризиса.

"В ближайшие две недели необходимо предпринять меры, направленные на то, чтобы стоимость переправки цитрусовых через государственную границу сократилась существенным образом. В прошлом году это было около 12 – 13 рублей, сегодня сумма должна быть существенна сокращена. От того, как вы выполните эту задачу, будет зависеть ваш авторитет и то, как в целом будут относиться к правительству сельхозпроизводители. Можете принять это как поручение. Задача должна быть решена в срочном порядке", - сказал Аслан Бжания.

К концу 2019 года из Абхазии в Россию было экспортировано около 14 тысяч тонн мандаринов.

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