"Кастинг" для цитруса: как в Абхазии собирают и сортируют мандарины

Сбор цитрусовых в Гулрыпшском цитрусовом совхозе "София" начался в понедельник 18 ноября. В этом году урожай цитрусовых в районе сократился в несколько раз.

Площадь совхоза "София" - 92 гектара, 42 тысячи мандариновых деревьев. В сборе участвуют 50 человек, в пик сбора количество работников увеличивается до 80 человек. В основном в бригадах сборщиков, которые при хорошей погоде работают в хозяйстве каждый день, наемные рабочие из Донецкой и Луганской народных республик, Таджикистана и городов России.

Один рабочий в среднем собирает за день 15-16 ящиков по 15 килограммов, рекордные показатели – 21 ящик. В день рабочие получают до 1000 рублей, в зависимости от количества собранного урожая.

В прошлом году совхоз экспортировал в Россию более 650 тонн мандаринов, этот год выдался неурожайным. По словам главного агронома "Софии" Георгия Бояна, в этот раз собрано будет не более 200 тонн цитрусовых, однако 80% плодов продать не удастся – они или слишком мелкие, или имеют повреждения.

"Но мы все равно собираем все. К сожалению, "нестандартные" цитрусы некуда девать, так как у нас нет перерабатывающего завода", - отметил Боян.

После сбора мандарины отправляются на переработку в близлежащий цех. Здесь работники сортируют их по размеру, качеству и определяют спелость плода. Испорченные, "ржавые", мелкие и недоспелые мандарины складывают в отдельные ящики, большинство из них позже выкидывают. К покупателям поступают лишь отборные и сочные цитрусы.

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