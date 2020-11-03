Задолженность Минкавказа России при ликвидации превысила три миллиарда рублей

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова сообщила, что 80% имеющейся задолженности министерства РФ по делам Северного Кавказа на момент его ликвидации – это текущая задолженность республик Абхазия и Южная Осетия, пишет агентство Прайм.

Всего на момент ликвидации министерства дебиторская задолженность составила три миллиарда рублей, а сама процедура ликвидации оказала негативный эффект на реализацию госпрограммы по развитию Северо-Кавказского федерального округа.

Задолженность Абхазии и Южной Осетии, по словам Орловой, подлежит списанию при предоставлении отчетности о выполненных работах, предусмотренных двухсторонними соглашениями о предоставлении финансовой помощи этим республикам.

Проверка также установила просроченную задолженность Минкавказа - более 590 миллионов рублей, которая возникла у находящегося в ведении министерства ФГУ "Южная дирекция реализации программ и проектов". Компания, с которой своевременно не рассчитались поставщики и исполнители работ, проходит процедуру банкротства.

"Неудовлетворительное финансовое состояние хозяйствующих субъектов-банкротов, а также длительность проведения процедур банкротства, создают риск, что имеющаяся задолженность не будет взыскана в полном объеме и возникнет задолженность, безнадежная к взысканию. В итоге, все это ляжет на Минэкономразвития, за которым теперь закреплены функции и полномочия упраздненного Минкавказа", – высказала опасения Орлова.

Проверка ведомства выявила нарушения и при формировании ликвидационной бюджетной сметы. В частности, отсутствовал обоснованный расчет плановых сметных показателей на общую сумму 167,6 миллиона рублей. В результате в смете необоснованно были предусмотрены средства на закупки.

По результатам проверки, ведомство также выявило нарушения при списании имущества, принадлежащего Минэкономразвития, которое находилось в распоряжении Минкавказа. В частности, установлено, что основные средства были списаны без оправдательных документов и согласования собственника. В результате есть риск утраты 487 единиц движимого имущества на общую сумму три миллиона рублей.

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