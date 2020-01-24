Вице-премьер Абхазии: Минкавказа России будет выполнять свои функции минимум до весны

О ликвидации Министерства по делам Северного Кавказа стало известно 21 января. Функции ведомства, курировавшего развитие Северокавказского региона, а также Инвестпрограмму в Абхазии, переданы Минэкономразвития.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Министерство по делам Северного Кавказа в составе нового правительства России отсутствует, но тем не менее, учитывая переходящее положение, министерство как таковое будет выполнять свои функции, пока не будет изменений в соответствующем реестре, сказал в интервью радио Sputnik вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

"Как минимум они продолжат свою работу до весны, до этого времени они будут передавать все дела в Минэкономразвития России", - отметил он.

Пока не определены конкретные департаменты, которые будут работать по абхазскому направлению, сказал министр.

© Sputnik Леон Гуния Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии Инвестиционная программа 2020-2022

"Но я думаю, что в течение двух недель этот вопрос тоже будет снят. Как правило, с российской стороны есть правительственные комиссии, которые возглавляет вице-премьер правительства России. Так как Виталий Леонтьевич Мутко, который возглавлял российскую сторону, не вошел в состав нового правительства, будет также определен один из вице-премьеров и будет утвержден соответствующий состав российской части межправительственной комиссии", - заметил Ардзинба.

На повестке дня рабочего совещания по вопросам социально-экономического сотрудничества между Абхазией и Россией стоял вопрос, связанный с финансовой помощью России Абхазии.

"Обсуждался вопрос технического порядка, потому что этот вопрос в большей степени связан с так называемой текущей финансовой помощью. Это доплата к заработным платам, зарплаты силового блока и так далее", - сказал министр.

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