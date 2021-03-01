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Пополнение иностранных электронных кошельков с карт "Мир" будет запрещено

© Sputnik / Алексей Филиппов
Экономика
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20210301/1031922117/Popolnenie-inostrannykh-elektronnykh-koshelkov-s-kart-Mir-budet-zaprescheno.html

Операции с иностранными электронными кошельками попали под запрет из-за борьбы с сомнительными операциями.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Пополнение иностранных электронных кошельков с карт "Мир" с 27 апреля будет запрещено, пишет РБК со ссылкой на технологический бюллетень, который платежная система разослала банкам.

"В целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств <...> вводится запрет на проведение трансграничных операций пополнения электронных кошельков", — говорится в документе.

Как отметила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева, запрет на трансграничные операции по пополнению электронных кошельков может быть продолжением истории с платежными сервисами QIWI и ЮMoney (бывшие "Яндекс.Деньги"). В декабре прошлого года ЦБ России запретил им проводить платежи из России в адрес иностранных интернет-магазинов.

Обаева заметила, что счета электронных кошельков могут принадлежать онлайн-казино, букмекерам и другим игрокам серого рынка.

При этом, по мнению экспертов, переводы с карт "Мир", которые не обслуживаются во многих зарубежных странах, на электронные кошельки не занимали гигантскую долю рынка и вряд ли добросовестные пользователи массово пострадают.

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