Пополнение иностранных электронных кошельков с карт "Мир" будет запрещено

Операции с иностранными электронными кошельками попали под запрет из-за борьбы с сомнительными операциями.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Пополнение иностранных электронных кошельков с карт "Мир" с 27 апреля будет запрещено, пишет РБК со ссылкой на технологический бюллетень, который платежная система разослала банкам.

"В целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств <...> вводится запрет на проведение трансграничных операций пополнения электронных кошельков", — говорится в документе.

Как отметила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева, запрет на трансграничные операции по пополнению электронных кошельков может быть продолжением истории с платежными сервисами QIWI и ЮMoney (бывшие "Яндекс.Деньги"). В декабре прошлого года ЦБ России запретил им проводить платежи из России в адрес иностранных интернет-магазинов.

Обаева заметила, что счета электронных кошельков могут принадлежать онлайн-казино, букмекерам и другим игрокам серого рынка.

При этом, по мнению экспертов, переводы с карт "Мир", которые не обслуживаются во многих зарубежных странах, на электронные кошельки не занимали гигантскую долю рынка и вряд ли добросовестные пользователи массово пострадают.

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