Карты "Мир" добавят в сервис Apple Pay

В настоящее время карты "Мир", на которые поступают зарплаты бюджетников в России можно подключить только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Банки, выпускающие карты "Мир", смогут с 27 апреля добавлять их в сервис Apple Pay, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.

"Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС "Мир" на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay", - говорится в документе.

Уточняется, что каждый банк сможет самостоятельно устанавливать для клиентов срок привязки карты к кошельку Apple.

Сервис Apple Pay стал доступен для россиян в 2016 году, однако все это время в него нельзя было добавлять карты "Мир". После нововведения держателям национальных карт останется недоступен только один электронный кошелек — Google Pay.

Сама система "Мир" появилась в 2014-2015 годах, после того, как Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. По последним данным, доля карт "Мир" к концу третьего квартала достигла 23% по объему операций и 29% по объему эмиссии.

Договор о взаимодействии платежных систем "АПРА" и "Мир" был подписан в июле 2018 года. С июня 2019 года карты "Мир" обслуживаются в Абхазии, а с октября картой "АПРА" можно будет расплачиваться в России и не только.

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