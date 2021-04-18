15:10 18 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.55
  • EUR90.46
Поиск

Цена биткоина резко упала

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
Получить короткую ссылку
71 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/0c/1031999795.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20210418/1032247430/Tsena-bitkoina-rezko-upala.html

На уходящей неделе, 14 апреля, самая популярная криптовалюта в мире на бирже Binance побила очередной исторический рекорд - 64,85 тысячи долларов.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Стоимость биткоина в воскресенье снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе - примерно до 55 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.57 мск цена биткоина снижалась на 11,94% за последние сутки - до 54 916 долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 10,82% - до 55 032 долларов.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Похороны принца Филиппа в Великобритании
Учения "Содействие 2020" в Сербии
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться