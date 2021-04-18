Цена биткоина резко упала

На уходящей неделе, 14 апреля, самая популярная криптовалюта в мире на бирже Binance побила очередной исторический рекорд - 64,85 тысячи долларов.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Стоимость биткоина в воскресенье снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе - примерно до 55 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.57 мск цена биткоина снижалась на 11,94% за последние сутки - до 54 916 долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 10,82% - до 55 032 долларов.

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