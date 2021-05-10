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Эксперт назвал условия падения курса доллара до 50 рублей

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20210510/1032384344/Ekspert-nazval-usloviya-padeniya-kursa-dollara-do-50-rubley.html

Вероятность исполнения прогнозов в ближайшее время при соблюдении всех условий составляет 20-25%, по мнению эксперта.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Ряд условий, при которых курс доллара может упасть до 50 рублей, назвал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман "Российской газете".

© Sputnik / Владимир Трефилов
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"Кардинальное изменение отношений с Западом от элементов конфронтации к широкому сотрудничеству. Полный отказ от угрозы санкций. Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5-6 процентов в год. Соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68-70 долларов к рубежам 80-86 долларов за баррель Brent. Изменение инвестиционного и производственного климата в стране, делающего его более привлекательным для внутренних и внешних вложений. При гипотетическом наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50-55 рублям к доллару", — сказал Гойхман.

По его словам, в действительности вероятность, что в ближайшее время так и произойдет, составляет около 20-25 процентов.

Гойхман объяснил, что курс рубля сейчас также поддерживают несколько факторов: переговоры о встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, повышение деловой активности из-за массовой вакцинации в России и мире и снижения остроты пандемии, а также сокращение Минфином закупок валюты по бюджетному правилу.

Кроме того, по словам эксперта, снизилась геополитическая напряженность и угроза сильных санкций против России.

Эксперт считает, что в течение мая курс доллара, вероятно, не опустится ниже 72-72,5 рубля и не поднимется выше 75,5-76 рублей за доллар. 

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