Банк Абхазии отчитался за 2020 год перед Парламентом

СУХУМ, 10 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял годовой отчет Национального банка Абхазии за 2020 год.

Отчет предоставила заместитель председателя банка Диана Зантария. Она отметила, что 2020 год был непростым, что было связано с ограничительными мерами и не могло не сказаться на экономических показателях.

"Если сравнивать показатели финансовой деятельности сводного баланса за 2020 год, то по сравнению с 2019 годом они снизились на 59%. На экономке отразилось и закрытие границ в первом полугодии, соответсвенно в банковской системе тоже были трудности, показатели по которым в конце года были улучшены. Тем не менее, многие банки закрыли год с убытками", - сказала она.

По словам Зантария, можно отметить положительную тенденцию по ликвидности. Также в 2020 году была сильно развита структура международной платежной системы, было зарегистрировано 440 новых POS-терминалов, которые позволяют ускорять работу и обслуживание банковских карт.

"В 2020 году после открытия границы платежи по международным платежным системам значительно выросли. Банк Абхазии активно проводит политику по расширению этой структуры. Были проведены работы по обслуживанию карт Apra за пределами Абхазии. За прошлый год было проведено операций на около трех миллионов рублей", - сказала она.

Зантария отметила, что Национальный банк намерен продолжать политику развития международных платежных систем в Абхазии.

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