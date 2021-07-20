Нефть снова хлынет на рынок: выгодно ли это России

Еще недавно казалось, что сделка ОПЕК+ обречена, страны-экспортеры никак не могли договориться об увеличении добычи.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. После нескольких безуспешных встреч картель все же согласовал параметры соглашения. Послабления получили и арабы, и Россия. На этом фоне котировки опустились ниже 70 долларов за баррель. Как долго на рынке продержатся "медвежьи" настроения, читайте в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.

Прибавка к добыче

С августа добычу ежемесячно увеличивают на 400 тысяч баррелей в сутки, к концу года получится плюс два миллиона. Если темпы сохранятся на том же уровне и в 2022-м, сделка завершится в сентябре.

Новых параметров соглашения рынок ждал с начала месяца. Переговоры затянулись из-за Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), требовавших увеличить им производство быстрее, чем планировалось. Затем и другие экспортеры принялись добиваться аналогичных условий.

Квоту для ОАЭ подняли до 3,5 миллиона баррелей в сутки. России и Саудовской Аравии — до 11,5 миллиона, Кувейту и Ираку — до 2,96 и 4,8 миллиона соответственно. Наращивать добычу начнут с мая будущего года. Общие поставки вырастут на 1,63 миллиона, до 45,5 миллиона.

По оценке вице-премьера Александра Новака, Россия сможет выйти на докризисный уровень, прибавляя по сто тысяч баррелей в сутки каждый месяц. При средней цене в 60 долларов бюджет получит дополнительно более 400 миллиардов рублей. Частично деньги пойдут на пополнение Фонда национального благосостояния.

Увеличение поставок необходимо рынку и потребителям, считает Максим Черняев, доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН. "Глобальная экономика восстанавливается. Мир массово прививается от коронавируса.

Ограничительные меры ослабевают, активность бизнеса и мобильность населения усиливаются. Продуктов нефтепереработки, особенно топлива, потребуется больше", — отмечает собеседник РИА Новости.

Россия с мая 2022-го сможет добывать на 500 тысяч баррелей в сутки больше. В год получится около 17 миллионов тонн. Вопрос только в том, насколько быстро наши нефтяники нарастят объемы производства.

Сдерживающий фактор — жесткий налоговый режим, изымающий более 60 процентов выручки. Сказываются также изменения программ бурения в Западной Сибири в рамках сделки ОПЕК+, а также пересмотр ряда налоговых стимулов в 2020-м.

Следующая встреча альянса назначена на 1 сентября. К осени, вероятно, выяснится, снимут ли американские санкции с Тегерана.

Не исключено, что возвращение на рынок миллиона иранских баррелей в день заставит замедлить темпы роста.

Хитрый ход картеля

К рекордному сокращению добычи ОПЕК Россия и некоторые другие страны, не входящие в картель, приступили в мае прошлого года. Объединиться вынудил обвал нефтяных котировок. Соглашение было рассчитано на два года. Теперь продлили до конца 2022-го.

За последние 12 месяцев удалось стабилизировать рынок: цены выросли прочти в четыре раза. Но июльский демарш в ОПЕК+ показал хрупкость сделки. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) предупреждали: каждый производитель постарается отхватить от нефтяного пирога кусок побольше. Аналитики опасались, что все закончится ценовой войной.

Договориться все же удалось. Добычу увеличат плавно. Темпы в 400 тысяч баррелей в сутки отвечают интересам всех сторон и не позволят ценам резко взлететь, считает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade. Нефтяные котировки продолжат расти, но медленно.

Необходимость оперативно увеличивать квоты, чтобы не допустить взлета цен, который чреват обвалом, в ОПЕК+ осознают.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз бин Салман говорил, что альянс заинтересован в поставках дополнительных баррелей на рынок и "чем быстрее, тем лучше". Саудиты понимают, насколько опасны резкие колебания.

Не исключено, что, когда в июле переговоры по нефтедобыче зашли в тупик, это был хитрый ход со стороны стран-экспортеров. Они прощупывали рынок: хотели убедиться, что цены сильно не просядут. Так и вышло.

По мнению экономистов, сделка вызовет в краткосрочной перспективе небольшое ослабление со стороны рынка. Ожидается увеличение предложения.

Но даже если котировки опустятся ниже 70, это лишь увеличит ставки нефтетрейдеров на повышение. К концу лета аналитики прогнозируют 80 долларов, к концу года — 82-85.

Мировой спрос за это время вырастет на шесть миллионов баррелей в сутки и обгонит все расширение производства.