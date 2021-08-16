Резервный вариант: что сделают с ценами на бензин

Бензин в России продолжает дорожать. Растут оптовые цены, разгоняя стоимость топлива на заправочных станциях. Не слишком помогает и демпферный механизм.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Правительство России рассматривало кардинальные меры — в частности, временный запрет на экспорт. Но решили пойти другим путем — нефтяникам поручили увеличить продажи бензина на бирже, распечатав запасы. Что происходит на рынке, читайте также в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Все дороже

В пятницу, 13 августа, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) АИ-92 вновь обновил исторический максимум — 58 456 рублей за тонну. АИ-95 покупают за 59 436 (рекорд — 60 029).

На биржах и в оптовых сетях цены растут с конца прошлого года: за январь — июль увеличились на 15 процентов. В рознице — на пять.

По данным Росстата, с 2 по 9 августа бензин и дизельное топливо прибавили в среднем еще 13 копеек. АИ-92 подорожал до 45,82 рубля за литр (плюс десять копеек), АИ-95 — до 49,58 (плюс 11), АИ-98 — до 56,99 (плюс 27).

В крупных городах и того больше. Так, Московская топливная ассоциация сообщила, что 92-й поднялся до 45,92, 95-й — 50,90, 98-й — 58. Дизель продают за 49,88.

Что произошло

Восстановление мировой экономики после пика коронакризиса привело к резкому повышению спроса на энергоносители. Бензин и дизельное топливо дорожают повсюду.

"Мы столкнулись с сочетанием нескольких факторов: сезонным — вызванным очевидным скачком цен на сырье, и инфляционным — из-за запредельной денежной эмиссии ведущими мировыми ЦБ в связи с пандемией", — отмечает директор по административно-хозяйственной деятельности ТК "Байкал-Сервис" Александр Разин.

Положение усугубило и расширение внутреннего туризма при закрытых границах. А целый ряд нефтеперерабатывающих заводов — на ремонте. Добавьте к этому рост экспортных цен, снижение предложения на бирже и ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК.

Наконец, на внутренний рынок сильно давит подъем нефтяных котировок — с 67 до 76 долларов за баррель при неизменном валютном курсе рубля. Нефть и нефтепродукты в пересчете на рубли сейчас на историческом максимуме.

Что с демпфером

С 2019 года в России действует демпферный механизм. Когда экспортная цена больше индикативной внутренней, государство доплачивает компаниям, чтобы они не уходили на внешний рынок, если ниже — нефтяники часть разницы отправляют в госбюджет. Как уверяют в Минэнерго, это помогает сдерживать цены. По словам замминистра энергетика Павла Сорокина, литр бензина на автозаправочных станциях мог стоить на 15 рублей дороже, если бы не меры правительства. Действительно, сейчас компенсируют почти 20 тысяч рублей на тонну, то есть около 15 рублей за литр.

Впрочем, аналитики указывают на то, что в нынешней ситуации демпфер не слишком эффективен: выплаты уже превысили акциз, то есть с бензина государство ничего не получает.

Скептически настроены и игроки рынка. "Демпфер, как мы видим, не работает. Ситуация критичная, она просто не рыночная", — считает Артем Скворцов, основатель сервиса по продаже топлива онлайн Benzuber.

Пригрозили запретом

В июле в правительстве начали обсуждать радикальные шаги — в частности, временный запрет на экспорт топлива, в первую очередь бензина. Предполагалось, что это удержит цены в рамках общей инфляции. Ограничение экспорта, как правило, фиксирует стоимость топлива на заправках и, соответственно, транспортные издержки. Кроме того, подъем нефтяных котировок в этом году совпал с началом уборочной кампании на юге страны.

Однако от жестких мер в итоге решили отказаться: это слишком сильно ударило бы по нефтепереработчикам. Возможно, запрет вводить и не собирались — скорее, так попытались стимулировать компании, чтобы те увеличили предложение на рынке, считает Михаил Колесников, основатель "Benza-Пензаспецавтомаш", производителя автоматизированных мини-АЗС и колонок.

"Но если другого выхода не будет, власти это сделают. С другой стороны — это не поможет производству топлива. Хотя помимо сдерживания цен чиновники должны также заботиться о том, чтобы увеличивать экспорт не сырой нефти, а продуктов переработки. Поэтому запрет — в самом крайнем случае. Если все-таки это случится, предложение на рынке резко увеличится, и опт подешевеет", — указывает аналитик.

"Ограничение экспорта, может, и решит проблему в краткосрочной перспективе, но сильно ударит по имиджу поставщиков бензина, сорвутся контракты. А ведь российские производители приложили гигантские усилия, чтобы продавать готовый продукт, а не только сырую нефть", — отмечает Артем Скворцов из Benzuber.

Распечатать запасы

Как бы то ни было, пока пошли другим путем. Правительство поручило компаниям увеличить продажи бензина на бирже, распечатав накопленные запасы.

"Теперь у переработчиков два варианта — быстро нарастить производство или тратить резервы. Вырастет предложение — будут удешевление и стабилизация, но цены на АЗС не упадут, только приостановят подъем", — прогнозирует Михаил Колесников из "Benza-Пензаспецавтомаш".

По мнению Валдиса Плявиньша, независимого эксперта в сфере нефти и газа, увеличение количества продаваемого на бирже топлива несколько снизит оптовые цены.

"Эта ситуация возникла в том числе из-за низкого предложения — несколько НПЗ закрылись на плановый ремонт. Поэтому подобные меры, а также ввод перерабатывающих мощностей в Куйбышеве и Сургуте (пусть и не в полную силу в связи с аварией на предприятии основного поставщика сырья — заводе "Газпрома" в Уренгое) способны изменить политику на оптовом рынке моторных топлив", — полагает эксперт.

Кроме того, в правительстве рассматривают временный запрет на продажу бензина трейдерами — по сути, это спекуляционнные сделки, основанные на принципе "покупаем сами у себя". Право на реализацию могут оставить лишь производителям, а предельный рост цены в рамках торговой сессии — ограничить. Аналитики это одобряют.

Возможность ужесточения еще не исключена. Как сказал вице-премьер Александр Новак, если ситуация ухудшится, экспорт нефтепродуктов все же запретят. По его словам, нефтяные компании обязаны помочь нормализовать положение. В первую очередь этому поспособствует равномерное увеличение предложения смесей углеводородов на бирже.