Экономист рассказал о ценообразовании на топливо в Абхазии

Дефицит топлива, который возник в Абхазии в августе и сентябре, был вызван загруженностью пассажирскими поездами Северо-Кавказской железной дороги, через которую бензин попадает в республику.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заур Шалашаа в интервью Sputnik рассказал, какие факторы влияют на ценообразование на топливо в республике.

"Цена на любой товар формируется у оптового поставщика, потом он реализует товар оптом, в розницу или через свои оптовые склады. В данном случае речь идет о горюче-смазочных материалах, здесь у нас цена формируется с учетом оптовой цены в Российской Федерации, в данном случае у "Роснефти", - подчеркнул он.

Продолжая рассказ, экономист отметил, что при ввозе топлива из России у абхазских топливных компаний возникают дополнительные расходы по погрузке, перевозке, разгрузке, что повышает розничную цену на товар.

"Наши местные компании как "Азид" и другие добавляют к той оптовой цене дополнительные расходы по розливу, хранению, обслуживанию клиентов и какую-то сумму доходов себе закладывают. То, что цены на топливо в России ниже, чем у нас, так и должно быть, потому что мы покупаем у них, платятся пошлины. Когда существует поставка на топливный рынок Абхазии от одного единственного поставщика, цена всегда будет единственная. "Роснефть" поставляет топливо в Абхазию, здесь ее покупает "Абхазтоп" и другие компании", - отметил Заур Шалашаа.

При этом государство может содействовать разрешению этой проблемы только одним способом – внутренним регулированием цен, считает специалист.

"Это может быть только снятие пошлины, временное освобождение от уплаты этих пошлин или какой-то другой вариант, это может быть внутреннее решение, если у государства есть такая возможность", - сказал он.

Один из путей решения проблемы с повышением цен на топливо Шалашаа видит в дополнительном ввозе товара через другие страны.

"У нас это имело место и в 90-х годах, в тот сложнейший период, когда Абхазии были объявлены экономические санкции со стороны стран СНГ и в том числе России, государство нашло выход, стали закупать ГСМ у других поставщиков, это были Турция, Болгария и другие регионы. Это позволило держать цены на уровне, но сегодня один поставщик и нет конкурентной борьбы между поставщиками, поэтому цена такая. Моя рекомендация как директора Института экономики и права такая – государство вместе с нашими топливными компаниями должны изыскивать другие источники поставок этих ресурсов. Нужно еще две-три компании из России, Турции или Сирии", - заявил Шалашаа.

В августе и сентябре на автозаправочных станциях Абхазии стали возникать очереди из-за дефицита топлива в республике. В начале сентябре в Министерстве экономики объяснили, что дефицит связан с увеличением количества поездов и загруженностью на Северо-Кавказской железной дороге.

В летний турсезон с мая по сентябрь на Северо-Кавказской железной дороге увеличивается количество поездов в южном направлении, в 2021 году количество пассажирских поездов, которым отдается приоритет, увеличилось на 100 по сравнению с прошлыми годами. На заседании правительства 10 сентября премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что в сложившейся ситуации российская сторона помогла ускорить доставку вагонов с топливом.

Министр финансов Абхазии Владимир Делба на пресс-конференции 10 сентября заявил, что государство не может субсидировать цены на горюче-смазочные материалы, чтобы держать их на одном уровне. По его словам, субсидирование невозможно, даже несмотря на профицит госбюджета, который составляет 140 миллионов рублей.