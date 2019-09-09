Хаджимба прокомментировал предварительные данные подсчетов голосов

В штабе Рауля Хаджимба начали отмечать победу своего кандидата на выборах президента республики.

После закрытия избирательных участков в штабе Хаджимба следили за табло, куда транслировались данные подсчета бюллетеней с избирательных участков.

По предварительным данным, полученным из штаба, Хаджимба лидирует во втором туре выборов президента.

"По предварительным данным, победа за нами", - заявил Рауль Хаджимба, выйдя к своим сторонникам.

Хаджимба: по предварительным данным, победа за нами

Ранее Sputnik Абхазия сообщал, что ЦИК республики объявит предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии в понедельник 9 сентября.

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Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендуют действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

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Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициния - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.