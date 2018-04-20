Бывший игрок "Анжи" Одил Ахмедов: в России болеют как сумасшедшие!

Узбекский футболист Одил Ахмедов рассказал китайскому Sputnik о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России.

Самый дорогой футболист Узбекистана, Одил Ахмедов в интервью Sputnik Китай рассказал о России, временах игры в клубе "Анжи" и преимуществах игры в футбол.



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Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде. Матч открытия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 14 июня. Финал турнира пройдет также в "Лужниках" 15 июля.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.