17:11 24 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Волки Забиваки и матрешки: магазин атрибутики ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (13)
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© Sputnik . Igor Zarembo
Официальные талисманы Чемпионата мира по футболу 2018 - волки Забиваки в официальном магазине в Калининграде по продаже сувениров и атрибутики к Чемпионату мира по футболу 2018 в России.

Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в 11 городах России.

В официальном магазине атрибутики ЧМ-2018 в Калининграде в продаже появились талисманы Чемпионата мира по футболу 2018 — волки Забиваки.

Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Топ 10 самых интересных событий на ЧМ-2018 помимо матчей>>

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

 

Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (13)

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