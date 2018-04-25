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Чемпионат мира по футболу 2018

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50 дней до старта чемпионата мира 2018 по футболу

Рекордный матч: в Сочи сыграли в футбол "на высоте"

© Sputnik . Андрей Быков
ФИФА-2018
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Футбольный матч на высоте две тысячи метров вошел в Книгу рекордов России.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. В горах Сочи сыграли в футбол на высоте две тысячи метров над уровнем моря, сообщает Вести-Сочи.

На горной площадке встретились сборная города-курорта и команда легенд советского футбола. Поединок. Матч завершился счетом 3:3.

Снежное поле, как говорится в сообщении, соответствовало стандартам Российского футбольного союза. Поддержать команды приехал известный советский футболист и посол чемпионата мира по футболу в Сочи Евгений Ловчев.

"Мы показываем, что готовы и здесь играть, и внизу играть. Мы показываем всему миру, что мы готовы здесь в Сочи к тому, чтобы проводить чемпионат мира", — сообщил он.

Футбольные игры на высоте две тысячи метров в России еще не проводились. Матч вошел в Книгу рекордов России.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.
  • 50 дней до старта чемпионата мира 2018 по футболу
    50 дней до старта чемпионата мира 2018 по футболу
    © Sputnik . Андрей Быков
  • 50 дней до старта чемпионата мира 2018 по футболу
    50 дней до старта чемпионата мира 2018 по футболу
    © Sputnik . Андрей Быков
  • 50 дней до старта чемпионата мира 2018 по футболу
    50 дней до старта чемпионата мира 2018 по футболу
    © Sputnik . Андрей Быков
  • 50 дней до старта чемпионата мира 2018 по футболу
    50 дней до старта чемпионата мира 2018 по футболу
    © Sputnik . Андрей Быков
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© Sputnik . Андрей Быков
50 дней до старта чемпионата мира 2018 по футболу

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