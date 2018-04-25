Рекордный матч: в Сочи сыграли в футбол "на высоте"

Футбольный матч на высоте две тысячи метров вошел в Книгу рекордов России.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. В горах Сочи сыграли в футбол на высоте две тысячи метров над уровнем моря, сообщает Вести-Сочи.

На горной площадке встретились сборная города-курорта и команда легенд советского футбола. Поединок. Матч завершился счетом 3:3.

Снежное поле, как говорится в сообщении, соответствовало стандартам Российского футбольного союза. Поддержать команды приехал известный советский футболист и посол чемпионата мира по футболу в Сочи Евгений Ловчев.

"Мы показываем, что готовы и здесь играть, и внизу играть. Мы показываем всему миру, что мы готовы здесь в Сочи к тому, чтобы проводить чемпионат мира", — сообщил он.

Футбольные игры на высоте две тысячи метров в России еще не проводились. Матч вошел в Книгу рекордов России.