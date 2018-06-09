19:10 09 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Welcome to Russia: Путин приветствовал гостей и участников ЧМ-2018

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Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (22)
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Президент России Владимир Путин обратился с видеообращением к болельщикам и участникам чемпионата мира.

"Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты! Всех – кто уже приехал в Россию и кто только собирается стать участником величайшего международного события – чемпионата мира ФИФА", — сказал Путин в видеообращении по случаю открытия ЧМ-2018.

Президент отметил, что страна готова устроить настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями.

"Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией. Ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом", — добавил Путин.

Официальный клип на гимн ЧМ-2018>>

Он подчеркнул, что жители страны сделали все возможное, чтобы болельщики и спортсмены чувствовали себя в России как дома. "Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА!" — заключил российский лидер.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (22)



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