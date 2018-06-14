Московские следователи сняли клип в поддержку сборной России

Россия впервые в своей истории принимает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Откроет международный турнир 14 июня поединок национальных сборных России и Саудовской Аравии.

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Работники московского Следственного комитета на официальной странице в YouTube опубликовали музыкальный видеоролик в поддержку сборной России по футболу на ЧМ 2018, сообщает информационное агентство "Москва".

В музыкальном клипе работники московского Следственного комитета сменяют "планерку" на футбольное поле, а к погонам добавляют шарф болельщика с российским триколором.

"Мы не боимся футболистов знаменитых.

Мы разгромим всех фаворитов именитых.

Мы точно знаем, будет матч с победным голом.

Мы верим в сборную России по футболу", — поется в песне, которую исполняет заслуженный артист РФ Дмитрий Дунаев.

"Все сотрудники Следственного комитета сегодня болеют за наших футболистов! Столичные следователи даже подготовили музыкальный клип в поддержку сборной России", — рассказали о видеоклипе на официальном аккаунте СК в Facebook.

Музыкальные видеоклипы в поддержку ЧМ 2018 записали также Джейсон Деруло, репер Баста, певица Наталья Орейра и группа Мaroon 5. Официальный гимн чемпионата "Live It Up" исполняют Ники Джем, Уилл Смит и Эра Истрефи.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.