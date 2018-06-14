Пять-ноль: сборная России разгромила сборную Саудовской Аравии

В следующем матче турнира сборная России 19 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Египта.

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Сборная России по футболу одержала уверенную победу над командой Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира, сообщает Р-Спорт.

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Матч группы A, прошедший в четверг на стадионе "Лужники" в Москве, завершился со счетом 5:0 в пользу сборной России.

Первый гол турнира забил Юрий Газинский на 12-й минуте. Второй мяч в ворота саудовцев отправил Денис Черышев (43-я минута), заменивший в первом тайме получившего травму Алана Дзагоева. До разгромного счет довел вышедший на замену Артем Дзюба (71). В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль. Пятый мяч со штрафного забил Александр Головин (90+4).

В следующем матче турнира сборная России 19 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Египта, сборная Саудовской Аравии 20 июня в Ростове-на-Дону встретится с командой Уругвая.