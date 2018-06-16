Неделя в объективе: зрелищный старт ЧМ- 2018

Круглый стол, посвященный экономическому развитию Ткуарчала, состоялся 15 июня. О том, что предложили для "реанимации" района, читайте в материале Sputnik.

Второй вечер подряд в фан-зоне для любителей футбола, которую организовало информагентство Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall", нет свободных мест. Как болеют жители и гости Абхазии за свои любимые команды, как они реагируют на опасные в игре моменты и голы, читайте в материале корреспондента Sputnik.