12:17 16 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Неделя в объективе: зрелищный старт ЧМ- 2018

Получить короткую ссылку
Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (18)
3 0 0
  • Певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина выступают на церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе Лужники
  • Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе Лужники перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии
  • Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе
  • Канцлер Германии Ангела Меркель беседует с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G-7 в Канаде
  • Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу - 2018 волка Забиваки, установленная в Калининградской области
  • Фермер со стадом овец в пригороде Парижа
  • Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп на подписании итогового документа саммита США - Северная Корея
  • Певица Рианна позирует на премьере фильма Восемь подруг Оушена в Лондоне
  • Антиправительственные демонстранты во время столкновений с полицией на баррикадах в городе Масая, Никарагуа
  • Показательные выступление военнослужащих ВС РУз
  • Болельщица сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
  • Извержение вулкан Килауэа на Гавайях
  • Женщина-хирург Fatima al-Nasseralah выбирает свой будущий автомобиль в одном из автосалона Эр-Рияда, Саудовская Аравия
  • Мужчины несут своих жен через водные препятствия во время соревнований на Дне города в Красноярске
  • Салют по случаю празднования Дня России на Красной площади
  • Сабантуй прошел в Ташкенте
© Sputnik . Alexander Vilf
Певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина выступают на церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе "Лужники".

Все, что попало в объективы фотографов мира в течение этой уходящей недели в фотоленте Sputnik.

Как проходила церемония открытия Чемпионата мира по футболу и кадры с других ярких событий недели в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (18)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная в Калининградской области
Неделя в объективе: зрелищный старт ЧМ- 2018
Извержение вулкана на Гавайях продолжается пятую неделю
Реки лавы: извержение вулкана на Гавайях продолжается пятую неделю
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia