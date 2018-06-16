Неделя в объективе: зрелищный старт ЧМ- 2018

Как проходила церемония открытия Чемпионата мира по футболу и кадры с других ярких событий недели в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Все, что попало в объективы фотографов мира в течение этой уходящей недели в фотоленте Sputnik.
Как проходила церемония открытия Чемпионата мира по футболу и кадры с других ярких событий недели в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Круглый стол, посвященный экономическому развитию Ткуарчала, состоялся 15 июня. О том, что предложили для "реанимации" района, читайте в материале Sputnik.
Второй вечер подряд в фан-зоне для любителей футбола, которую организовало информагентство Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall", нет свободных мест. Как болеют жители и гости Абхазии за свои любимые команды, как они реагируют на опасные в игре моменты и голы, читайте в материале корреспондента Sputnik.
В рязанской больнице провели операцию по восстановлению костей черепа с помощью 3D-принтера.
В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.
В центре литовского Каунаса подрались нетрезвые граждане Азербайджана и американский военнослужащий.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввоз в Россию из Армении живых животных.
Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.
Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.
Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.
Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.
Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.
В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.
Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.
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Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.
В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.
В центре литовского Каунаса подрались нетрезвые граждане Азербайджана и американский военнослужащий.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввоз в Россию из Армении живых животных.