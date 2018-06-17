Дзагоев пропустит игру с Египтом из-за травмы

Матч сборных России и Египта состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев из-за травмы не полетит в Санкт-Петербург на матч с командой Египта, сообщает Р-Спорт.

"Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург. Он останется в Москве для продолжения реабилитации. После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации", — говорится в в официальном Twitter аккаунте сборной России.

Матч сборных России и Египта состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня.

Дзагоев получил травму в первом тайме матча открытия ЧМ-2018 с командой Саудовской Аравии, который состоялся в четверг в "Лужниках" и завершился победой россиян со счетом 5:0. Проведенная МРТ выявила у полузащитника повреждение мышц задней поверхности бедра.