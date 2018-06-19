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Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет

Снова разгром: сборная России выиграла в матче против Египта

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
ФИФА-2018
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На матче был был установлен рекорд посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Игру посетили 64 468 зрителей.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Сборная России по футболу одержала вторую победу на Чемпионате мира, обыграв в матче второго тура группового этапа команду Египта, сообщает Р-Спорт.

Сборная России по футболу
© Фото : globallookpress
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Встреча группы A, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1. На 47-й минуте собственные ворота поразил египтянин Ахмед Фатхи. На 59-й минуте отличился Денис Черышев, для которого это третий гол на турнире, а на 62-й минуте мяч забил Артем Дзюба. На 73-й минуте форвард сборной Египта Мохамед Салах реализовал пенальти, который был назначен после после применения системы видеопомощи арбитрам (VAR).

В первом туре сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Россияне набрали шесть очков и лидируют в группе A. В среду сборная России может досрочно выйти в 1/8 финала чемпионата мира, если во встрече соперников россиян по группе A сборных Уругвая и Саудовской Аравии будет зафиксирована ничья или победа южноамериканцев.

В заключительном для себя матче группового этапа чемпионата мира команда Станислава Черчесова 25 июня в Самаре сыграет с уругвайцами. Сборная Египта 25 июня в Волгограде встретится с командой Саудовской Аравии.




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