Футбол в искусстве

Любимых игроков фанаты рисуют, лепят из различных материалов и даже наносят их изображения на свое тело.
Самые интересные примеры проникновения футбола в искусство, смотрите в фотоленте Sputnik.
События, происходящие на футбольном поле, часто находят отражение в творчестве.
Любимых игроков фанаты рисуют, лепят из различных материалов и даже наносят их изображения на свое тело.
Самые интересные примеры проникновения футбола в искусство, смотрите в фотоленте Sputnik.
Пресс-конференция о планах на ближайшие полгода прошла в РУСДРАМе в среду 4 июля. О том, чего ждать от театра Искандера во второй половине 2018 года, читайте в материале Sputnik.
Вечер профессионального бокса состоится 14 июля в Екатеринбурге, сообщил корреспонденту Sputnik 20-летний боксер из Абхазии Игорь Адлейба.
Работы по эксгумации тел погибших в Отечественной войны народа Абхазии проводятся на территории всей республики Международным комитетом Красного Креста с 2013 года.
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Минимальный вес призывника в Армении снижен до 43 килограммов – об особенностях нового призыва читайте в материале Sputnik Армения.
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В Душанбе при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона открыли обновленный после реконструкции "Детский парк".
Сотрудники МВД Узбекистана задержали трех граждан Украины, подозреваемых в ограблении одного из частных банков в Ташкенте.
Годовщина вывода из Эстонии российских войск стала поводом для Таллинна наградить ветеранов дивизии СС почетным знаком Дубового венка Свободы.
В Южной Осетии участники республиканского турнира по интеллектуальной игре "Брейн-ринг" отправились на отдых в горный этно-лагерь.
В Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи обратились 62 человека в связи с солнечным ударом.
Минимальный вес призывника в Армении снижен до 43 килограммов – об особенностях нового призыва читайте в материале Sputnik Армения.