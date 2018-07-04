00:33 05 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Футбол в искусстве

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (27)
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  • Дети рассматривают граффити с изображением вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева в подмосковном Щелково.
  • Ливанский болельщик хорошо подготовил свою машину к чемпионату мира - 2014 в Бразилии.
  • Восковая фигура португальского футболиста Криштиану Роналду в музее мадам Тюссо в Лондоне.
  • Портрет аргентинского футболиста Диего Марадоны на выставке Подобно богам, приуроченной к ЧМ-2018 по футболу, в музее Академии художеств в Санкт-Петербурге.
  • Русская девушка делает маникюр с флагами стран-участников ЧМ-2018
  • Автомобиль с изображением футболиста Неймара в Абиджане, Кот-д'Ивуар.
  • Мозаичный портрет нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на улице Баумана в Казани.
  • Граффити с изображением футболиста Франческо Тотти в Риме.
  • Изображение тренера сборной Гермнии по футболу Йоахима Лева на асфальте в Вюрцбурге.
  • Мозаичный портрет нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха на улице Баумана в Казани.
  • Четырехметровая скульптура футболиста, сделанная из металлолома рабочими базы по переработке бетонных отходов на Химической улице в Казани.
  • Футбольная болельщица креативно подошла к своему интересному положению.
  • Юный болельщик с плакатом с изображнием форварда Барселоны Лионеля Месси перед матчем между Барселоной и Реал Мадридом в Барселоне.
  • Художник Сударшан Патнаик вносит последние коррективы в песчаную скульптуру, посвященную чемпионату мира по футболу в России.
  • Испанский художник-карикатурист Vizcarra изобразил Луиса Суареса, Неймара и Лионеля Месси в форме Барсеолоны.
© Sputnik . Evgeny Odinokov
Дети рассматривают граффити с изображением вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева в Щелково.

События, происходящие на футбольном поле, часто находят отражение в творчестве.

Любимых игроков фанаты рисуют, лепят из различных материалов и даже наносят их изображения на свое тело.

Самые интересные примеры проникновения футбола в искусство, смотрите в фотоленте Sputnik.

Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (27)



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