16:22 06 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Болельщица сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии

Составлен рейтинг городов России с самыми красивыми болельщицами ЧМ-2018

© Sputnik . Alexey Filippov
ФИФА-2018
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По данным FIFA, 56 матчей мундиаля посетили около 2,6 миллионов зрителей.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. В России определили города, принимающие чемпионат мира по футболу 2018 года, с самыми красивыми болельщицами. Рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil, сообщает портал "МИР24".

Данный рейтинг был подготовлен специалистами по результатам опроса туристов в социальных сетях. По итогам опроса, самые красивые футбольные фанатки находятся в Санкт-Петербурге и Сочи.

За эти города проголосовали по 23% респондентов.

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На третьем месте оказалась Москва, за болельщиц которой отдали свои голоса 20% опрошенных. Четвертое место занял Нижний Новгород (12% голосов), пятое — Екатеринбург (10%).

За ними в рейтинге идут Калининград (4%), Ростов-на-Дону (2%), Казань, Волгоград и Самара (по 1%).

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Ранее туристическая компания Momondo составила рейтинг самых флиртующих болельщиков-мужчин на ЧМ-2018. Согласно исследованию, лидерами рейтинга стали поляки. Самыми неприступными оказались южнокорейцы.

Теги:
ЧМ-2018, футбол, рейтинг, ФИФА, Россия, Футбол



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