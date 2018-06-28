20:04 28 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Туниса и Англии

Самые расточительные болельщики ЧМ-2018 по версии Visa

© Sputnik . Александр Кряжев
ФИФА-2018
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Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимают 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи.

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. Компания Visa провела исследование, в результате которого выяснила, сколько потратили иностранцы в ходе Чемпионата мира по футболу-2018 при оплате картами, и назвала самых "расточительных" болельщиков, сообщает Р-Спорт.

На первом месте — фанаты из США, на втором — болельщики из Китая, на третьем — мексиканцы. Замыкают список туристы из Королевства Тонга. Средний чек иностранных держателей карт Visa составил 3,575 тысячи рублей. Примерно каждая пятая покупка (17%) по картам Visa в 11 городах проведения матчей была сделана с помощью бесконтактных способов оплаты, включая смартфоны, браслеты и кольца.

Наибольший объем трат иностранных туристов коснулся категорий "гостиничные услуги", "модная одежда", "рестораны и кафе". Ранее Федеральное агентство по туризму выявило превышение норматива стоимости гостиничного обслуживания в шести регионах России. На основании данных с сайтов гостиниц зафиксировано превышение в Краснодарском крае (до 78,2%), республике Татарстан (до 2370%) и Ростовской области (до 508%).

Мяч чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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"Самый большой размер среднего чека по картам Visa, выпущенным иностранными банками, был отмечен в категории "товары категории люкс" — 23 тысячи рублей, за ней следует категория "гостиничные услуги" — 15 тысяч рублей, и, наконец, средний чек по категории "модная одежда" составил 8 тысяч рублей", — указывается в релизе компании.

Откуда ты, болельщик>>

Приводятся данные по объемам транзакций на стадионах: так, на арене "Лужники" зрители потратили 139 миллионов рублей. Лишь  71 миллион из этой суммы пришелся на иностранных граждан, а 68 миллионов — на граждан России. Меньше всего потратили болельщики на стадионе в Калининграде — 16,5 миллиона рублей.

Наиболее расточительно вели себя болельщики, совершая платежи по карте на матче Россия – Саудовская Аравия. На втором месте оказалась игра между сборными Германии и Мексики, которая, как и матч открытия, состоялась на стадионе "Лужники" 17 июня и которую посетили туристы из 116 стран мира.

Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Германии и Мексики
© Sputnik . Евгений Одиноков
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Больше всего туристы потратили в Москве — 1,7 миллиарда рублей, на втором месте — Санкт-Петербург с 506 миллионами рублей, следом идет Сочи с 104 миллионами. Значительно уступают тройке ведущих городов Казань (71 миллион) и Екатеринбург (48 миллионов).

Чаще всего на стадионах болельщики приобретали еду и напитки (первое место по количеству транзакций), а также сувенирную продукцию (второе место).

"При этом россияне совершили почти в 2 раза больше транзакций для оплаты еды и напитков по сравнению с иностранными держателями карт Visa, в то время как в магазинах со спортивной атрибутикой количество транзакций по российским и зарубежным картам практически равное", — отмечает Visa.




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