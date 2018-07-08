Путин прокомментировал игру сборной России против хорватов

Российская сборная в субботу, 7 июля, в Сочи уступила в четвертьфинале чемпионата мира команде Хорватии в серии пенальти.

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил волевую игру сборной России по футболу в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами, сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, глава государства в субботу дважды разговаривал со Станиславом Черчесовым, сначала пожелав успехов в игре, и по завершении матча.

"По завершении игры Путин вновь позвонил ему и отметил достойное выступление футболистов на чемпионате, а также красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии", — добавил Песков.

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Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik . Нина Зотина

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik . Григорий Сысоев

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik . Алексей Филиппов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия © Sputnik . Нина Зотина 1 / 4 © Sputnik . Нина Зотина Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля.