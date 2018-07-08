Путин прокомментировал игру сборной России против хорватов

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил волевую игру сборной России по футболу в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами, сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, глава государства в субботу дважды разговаривал со Станиславом Черчесовым, сначала пожелав успехов в игре, и по завершении матча.
"По завершении игры Путин вновь позвонил ему и отметил достойное выступление футболистов на чемпионате, а также красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии", — добавил Песков.
Градус больше, чем у абхазской чачи: исход матча Россия-Хорватия решился в серии пенальти>>
Сборная России показала на Чемпионате мира по футболу свой лучший результат в истории мировых первенств.
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия© Sputnik . Нина Зотина
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия© Sputnik . Григорий Сысоев
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия© Sputnik . Алексей Филиппов
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия© Sputnik . Нина Зотина
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля.