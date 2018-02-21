Первый раз в балетный класс: как стать балериной в Абхазии

Чтобы познакомить своего ребенка с русским балетом теперь не нужно выезжать за пределы Сухума. Крупнейшая в России сеть детских хореографических школ представлена уже и в столице Абхазии. Прием детей ведется с 3 до 13 лет, однако в определенных случаях в школу готовы принять и подростков до 16 лет. Форма занятий в сухумской школе, так же как и во всех других филиалах сети, строго регламентирована. В классе занимается одновременно не больше восьми воспитанников, а группы делятся по возрастным критериям.

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