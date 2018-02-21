Фуэте и Па-де-де: "Русский балет" открыл школу в Сухуме

Астанда Ардзинба, Sputnik

В начале был жест

"Русский балет", международная сеть детских хореографических школ, которая представлена более чем в 230 городах 18 стран мира, теперь и в Абхазии. Официальное открытие школы уже состоялось, началась запись на пробные занятия, открылась продажа абонементов, а вот первые занятия пройдут уже на следующей неделе, когда будут сформированы группы воспитанников. Однако обо всем по порядку.

Майя Плисецкая в ответ на библейское "в начале было слово" парировала: "в начале был жест". У истоков же сухумской истории русского балета – желание двух неравнодушных молодых мам расширить творческое развитие своих детей, а заодно и детей своих друзей, и вообще детей своего города.

© Sputnik Константин Грецов Камилла Лакербая и Гуранда Конджария

Руководители сухумского филиала школы "Русского балета" Гуранда Конджария и Камилла Лакербая решили открыть в Сухуме развивающую школу, где дети могли бы обучаться языкам, рисованию, каллиграфии, ну и, конечно, куда без хореографии. Так и родилась идея сотрудничества с крупнейшей в России международной сетью хореографических школ.

Особенность "Русского балета" — это уникальные методики преподавания, которые разработаны на основе методик работы с маленькими детьми академии имени Вагановой. Их дорабатывали и внедряли практикующие хореографы ведущих академий России, в частности выпускница Вагановской школы, бывший репетитор Мариинского театра Ирина Чистякова. Именно такая методика преподавания будет применяться в Абхазии.

Как утверждают основатели школы в Сухуме, это современный подход к классической хореографии с элементами хатха-йоги, то есть с определенными дыхательными упражнениями.

Учитель – всему голова

Преподавать русский балет в Абхазии доверили хореографу Гунде Гагулия, выпускнице Сухумского училища культуры, в прошлом солистке государственного ансамбля "Кавказ" и преподавателю танцев в Школе искусств. В течение несколько месяцев перед запуском балетной школы в Сухуме хореограф изучала фирменную методику работы под руководством санкт-петербургских коллег.

Интервью хореографа Гунды Гагулия слушайте здесь>>

© Sputnik Константин Грецов На занятии у хореографа Гунды Гагулия

По словам руководителя проекта "Русский балет" Дмитрия Смирнова, центральный офис школы требует от своих партнеров соблюдения высоких стандартов сервиса, потому реализована система онлайн-обучения, тестирования, а также система рейтингов педагогов.

"В подборе персонала мы рекомендуем опираться не только на базовое хореографическое образование у кандидатов, но и на их опыт работы с детьми, а самое главное, умение работать с маленькими, поскольку мы принимаем детей с трех лет. Мы выдаем подробные инструкции по подбору и обучению персонала. Опыт работы со взрослыми и именитость педагога не имеют для нас такого значения, как понимание наших уникальных методик, желание развиваться и умение работать с малышами", — утверждает Смирнов.

© Sputnik Константин Грецов Открытие школы русского балета

Каждый педагог школы проходит онлайн обучение и сдает тесты. После проводит тестовый урок – обязательное условие для доступа к работе с детьми. Педагогам присваивается рейтинг, который складывается из нескольких критериев: результаты сдачи тестов, образовательный уровень педагога, оценки педагога родителями, посещаемость на его занятиях. Последний критерий и есть главный, потому как убеждены специалисты, от того как охотно воспитанники посещают можно судить о мастерстве педагога.

Нет фиолетовому

Для юных воспитанников очень важна организация танцевального пространства. Зал должен быть уютным, в нем должно быть тепло и светло, напольное покрытие должно быть безопасным. Это априори, но в школе русского балета продвинулись дальше. Здесь особое внимание уделяется и цветовому решению пространства, психология цвета учтена.

"Оформляя помещение, мы подбирали цвета наиболее комфортные с психологической точки зрения для детей, — рассказывает Гуранда Конджария. — Здесь представлены только пастельные тона, которые положительно влияют на психоэмоциональное состояние малышей. В школе русского балета не бывает кричащих цветов. Нас, например, сразу предупредили, чтоб никакого фиолетового".

© Sputnik Константин Грецов Открытие школы русского балета

Танцевальный зал в школе оборудован по последнему слову техники в балетном мире. Балетные станки сделаны из качественной древесины, на полу профессиональное сценическое покрытие, все сделано из гипоаллергенных материалов. Антибликовые зеркала во весь рост позволяют видеть не только себя, но и всю группу, что позволяет держать общий ритм и сохранять согласованность действий.

Не для мужчин

На обучение в школу русского балета принимают детей от трех до 16 лет без предварительного отбора или конкурса. В группах, которые сформируются по возрастному критерию, будут заниматься по восемь человек.

"Наша задача помочь расти и гармонично развиваться всем деткам вне зависимости от их природных данных", — рассказывает Камилла Лакербая. — Занятия хореографией формируют правильную осанку, развивают гибкость, координацию и пластику движений. Кроме того, дети учатся самоорганизации и концентрации внимания. А регулярные тренировки в группах своих сверстников растят здоровых и коммуникабельных детей".

Обучение в балетном классе школы обойдется в несколько тысяч рублей, в 3700, если точнее. Это меньше, чем в других филиалах школы русского балета, но достаточно ощутимо для многих жителей Сухума. Потому руководители сухумского филиала выделили два места на бесплатное обучение балету для подопечных фонда "Киараз".

По словам Лакербая, спрос на обучение в балетном классе достаточно высокий, на пробные занятия уже записалось немалое количество людей. Из-за большого числа гостей пришлось даже разделить официальное открытие школы русского балета и развивающего детского центра, при котором будет работать эта школа, на два дня.

Несмотря на повышенный интерес к балету в Абхазии, заниматься им готовы исключительно девочки. Мальчиков родители охотно отправляют в зал общей хореографии, но не на балет.

"Будущее балетных трупп в Абхазии под большим вопросом, или же они будут исключительно женские", — шутит Лакербая.

В любом случае у талантливых воспитанниц сухумской школы русского балета есть возможность пополнить лучшие балетные коллективы России.

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По словам руководителя проекта Дмитрия Смирнова, способных детей всегда отмечают и выдвигают на разнообразные конкурсы. Центральный офис также содействует в организации просмотров воспитанников сети школ в ведущих высших хореографических заведениях страны.

Успех не заставит ждать

Уникальная система мотивации в школах сети "Русский балет" способствует формированию у детей интереса к хореографии на ранних этапах и преодолению трудностей на других этапах обучения, когда ребенок сталкивается с желанием бросить занятия. Личный кабинет родителя доступный как на сайте, так и через приложение на телефон, позволяет эффективно поддерживать взаимодействие в связке педагог-ребенок-родитель, что, как утверждают специалисты, значительно повышает эффективность обучения и темпы развития ребенка.

© Sputnik Константин Грецов Открытие школы русского балета

Кроме того, доступ в личный кабинет дает возможность детям и их родителям смотреть вебинары с детскими психологами и преподавателями. Центральный офис регулярно проводит обучающие курсы по работе с детьми онлайн и следит за тем, как проходят занятия в школах сети.

Кроме того, каждое лето "Русский балет" организовывает детские летние лагеря на юге России или за рубежом. Дети получают возможность не только отдыхать, но и заниматься под руководством ведущих хореографов.

Сами основатели школы русского балета в Сухуме так определяют свою главную цель – подарить ребенку активное детство и гармоничное всестороннее развитие. А успех с учетом всей системы мотивации, по их убеждению, не заставит себя долго ждать.