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Коктейль, который избавит от простуды

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Как приготовить имбирный коктейль для укрепления иммунитета
© Sputnik

Коктейль из известных ингредиентов, укрепив иммунитет, поможет излечиться от сезонных простудных заболеваний и ОРВ, особенно в холодные месяцы года.

Если вы хотите быть зимой не только здоровым, но и красивым, следуйте советам в инфографике Sputnik Кыргызстан.

Один из легких и относительно эффективных способов укрепить иммунитет — имбирный коктейль. Это не только вкусный, но и полезный напиток. Для его приготовления не понадобится много усилий и ингредиентов. Нужно сделать следующее:

— вымыть лимоны и порезать на кусочки;

— почистить и мелко нарезать имбирь;

— отделить зернышки граната;

— сварить дольки лимона в двух литрах воды. Воду с лимонами надо довести до кипения, затем уменьшить огонь и добавить сахар, имбирь, гранат и мяту. Варить не меньше двух часов. Лимонная корочка должна стать мягкой.




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