Обзор цен на рынке Сухума

За три недели цены на продукты на столичном рынке претерпели некоторые изменения. Так, огурцы подешевели, сейчас они в среднем стоят 96 рублей за килограмм. А вот лук, который ранее стоил 38 рублей, теперь обойдется в 45 рублей.
Цены на говядину и свинину практически не изменились. Килограмм говядины также обойдется в 350 рублей, а свинина — в 340 рублей за килограмм.
А вот цены на молочные продукты изменились. Килограмм сулугуна теперь стоит 350 рублей. А копченый сыр – 450 рублей.
Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.
Продукт дня – лук
Обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, борется с вирусами. Стимулирует образование желудочного сока и возбуждает аппетит, а также улучшает усвоение пищи, повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям.
В кулинарии лук используется в приготовлении многих мясных блюд и супов. Сырой репчатый лук широко применяется в салатах и винегретах.