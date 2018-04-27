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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За три недели цены на продукты на столичном рынке претерпели некоторые изменения. Так, огурцы подешевели, сейчас они в среднем стоят 96 рублей за килограмм. А вот лук, который ранее стоил 38 рублей, теперь обойдется в 45 рублей.

Цены на говядину и свинину практически не изменились. Килограмм говядины также обойдется в 350 рублей, а свинина — в 340 рублей за килограмм.

А вот цены на молочные продукты изменились. Килограмм сулугуна  теперь стоит 350 рублей. А копченый сыр – 450 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – лук

Обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, борется с вирусами. Стимулирует образование желудочного сока и возбуждает аппетит, а также улучшает усвоение пищи, повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям.

В кулинарии лук используется в приготовлении многих мясных блюд и супов. Сырой репчатый лук широко применяется в салатах и винегретах.




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