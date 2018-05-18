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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За три недели продукты на столичном рынке претерпели некоторые изменения. Огурцы существенно упали в цене. Вместо прежних 96 рублей за килограмм, теперь они обойдутся в 46 рублей. Помидоры также немного подешевели, теперь они стоят 100 рублей.

Цены на говядину и свинину практически не изменились. Килограмм говядины обойдется в 345 рублей, а свинина — в 340 рублей.

Цены на молочные продукты также практически не изменились. Килограмм сулугуна стоит 350 рублей. А копченый сыр – 400 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – черешня. Ягода очень полезна, богата витаминами, содержат много йода, фтора, кальция, магния и железа. Чаще всего черешня используется в пищу сырой, но ее также сушат, замораживают, маринуют.

Из черешни делают гарниры к мясным блюдам, также готовят салаты и десерты.




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