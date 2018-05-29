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Лица сборной Абхазии на чемпионате мира ConIFA-2018

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Состав сборной Абхазии на ЧМ ConIFA-2018
© Sputnik Леон Гуния

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) стартует в Лондоне 31 мая 2018 года.

Сборная Абхазии по футболу будет играть в одной группе с командами Тибета, Карпаталии и Северного Кипра. Свою первую игру абхазские футболисты проведут 31 мая со сборной Тибета.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. Чемпионат мира проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. В 2014 году он проводился в Швеции, в 2016 — в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место. В чемпионате, который по решению федерации пройдет в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.




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