Лица сборной Абхазии на чемпионате мира ConIFA-2018

Сборная Абхазии по футболу будет играть в одной группе с командами Тибета, Карпаталии и Северного Кипра. Свою первую игру абхазские футболисты проведут 31 мая со сборной Тибета.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. Чемпионат мира проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. В 2014 году он проводился в Швеции, в 2016 — в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место. В чемпионате, который по решению федерации пройдет в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.