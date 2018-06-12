С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

О том, какие документы нужны иностранным гражданам, приезжающим в Абхазию, кто должен оформлять визы, а кто может посетить республику по загранпаспортам, смотрите в инфографике Sputnik Абхазия.

14 июня будет сыгран первый матч Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Игры мундиаля, в частности, пройдут и в соседнем с Абхазией Сочи, где соберутся болельщики со всего мира. Если часть из них захочет, пользуясь случаем, посетить и Абхазию, им необходимо знать о существующих правилах.

Для граждан России, приезжающих в Абхазию, достаточно иметь при себе заграничный паспорт или внутренний общегражданский паспорт РФ.

Гражданам Белоруссии и Казахстана можно находиться без визы в республике 14 дней, а гостям Никарагуа, Тувалу, Приднестровской Молдавской Республики и Южной Осетии нужно иметь только заграничный паспорт. Всем остальным необходимо оформить визу.

Приезжающим в республику на личном автотранспорте потребуются водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства и генеральная доверенность, если гражданин не собственник машины.

Добро пожаловать, но есть правила: как посетить Абхазию без "приключений">>