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Эволюция флага: от абхазского царства до независимой республики

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Эволюция национальных символов Абхазии
© Sputnik Леон Гуния

Национальная символика для каждой страны имеет особое значение. Флаг и герб обозначают не только независимость и суверенитет государства, но и его место в мировом сообществе.

Флаг каждой страны имеет собственную историю. Абхазия прошла долгий, богатый событиями исторический путь.

Государственная символика абхазского государства менялась вместе с жизнью страны и народа. Как говорится, история флага – история самого народа и государства.

Современная символика Абхазии была учреждена 23 июля 1992 года. Флаг был создан по мотивам флага Республики горцев Северного Кавказа 1918 года, куда входила Абхазия, художником Валерием Гамгия.
Флаг Абхазии представляет собой полотнище с четырьмя зелеными и тремя белыми полосами, а также красным прямоугольником в левом верхнем углу. В нем расположена открытая рука, олицетворяющая абхазскую государственность (символ Абхазии, известный со времен Абхазского царства). Семь звезд, находящихся над ней, символизируют семь абхазских регионов (семь исторических областей, семь современных районов и семь городов).




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