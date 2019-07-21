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Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме

Конное шествие, флешмобы и концерты: как в Сухуме отметят День флага

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия 23 июля 1992 года.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. День флага в Сухуме отметят праздничным концертом в Музее Боевой Славы и народными гуляниями на набережной Махаджиров, рассказали корреспонденту Sputnik в Министерстве культуры Абхазии.

"23 июля в 16:00 в Государственном музее Боевой Славы состоится праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага Республики Абхазия. В нем заняты абхазские эстрадные коллективы и исполнители, среди которых Хибла Мукба, Государственный ансамбль "Кавказ", – отметили в пресс-службе Минкульта.

Празднование продолжится на Набережной Махаджиров народными гуляниями, которые организовывает Всемирный Абхазо-абазинский конгресс. В 19:00 начнется конное шествие. Всадники проедут по улице Пушкина до Абхазского драматического театра, где уже к этому времени уже будет идти выступление Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария.

День флага в КЧР
предоставлено Аминой Лазба
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"В этот день от площади возле Абхазского драмтеатра до "Брехаловки" будут расставлены информационные стенды, рассказывающие историю становления флага, а также макеты исторических знамен, которые в свое время развивались над Абхазией. Это будет интерактивный исторический экскурс. Будет также флешмоб, в котором могут принять участие и жители, и гости столицы", – рассказал исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба.

Завершаются народные гуляния конным факельным шествием по Набережной.

Современная символика Абхазии была учреждена 23 июля 1992 года. Флаг был создан художником Валерием Гамгия по мотивам флага Республики горцев Северного Кавказа 1918 года, куда входила Абхазия.

Флаг Абхазии представляет собой полотнище с четырьмя зелеными и тремя белыми полосами, а также красным прямоугольником в левом верхнем углу. В нем расположена открытая рука, олицетворяющая абхазскую государственность (символ Абхазии, известный со времен Абхазского царства). Семь звезд, находящихся над ней, символизируют семь абхазских регионов (семь исторических областей, семь современных районов и семь городов).

О том, как прошел День флага в Сухуме в прошлом году, смотрите здесь: На коне и с флагом: в Сухуме отметили день национальной символики Абхазии>>

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Теги:
праздники, флаги, Абхазия


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