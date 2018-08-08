Российский полис ОМС: как получить в Абхазии

В мае 2018 года в Абхазии запустили программу российского обязательного медицинского страхования. Более 17 тысяч граждан республики уже получили полисы. Еще 31 тысяча документов находится в обработке.

Оформление заявления занимает немного, всего три минуты. С собой нужно иметь абхазский внутренний паспорт и российский паспорт без прописки. Готовый полис можно получить через месяц после подачи заявления. Дополнительно активировать страховку не нужно.

Три минуты и покой: как получить медполис в Абхазии>>

По медполису можно получить весь перечень медуслуг, которые оказывают гражданам России. Это и скорая, и плановая помощь, и бесплатное консервативное и хирургическое лечение широкого спектра заболеваний.