Год без Путина: что принес Абхазии четвертый визит российского лидера

Ровно год назад 8 августа 2017 года президент России Владимир Путин в четвертый раз посетил Абхазию. Sputnik Абхазия напоминает о том, что обсуждалось на встрече Хаджимба и Путина, какие договоренности были заключены и что из них было выполнено.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Выше мистики

Президент России Владимир Путин посетил Абхазию с рабочим визитом 8 августа 2017 года. Российский лидер на два часа остановился на Госдаче в Пицунде, где и встретился с президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

Сюда в разные годы приезжали лидеры разных стран. Построили дачу в 1960 году по распоряжению первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета Министров СССР Никиты Хрущева. Именно на отдыхе здесь он и узнал, что пленум ЦК КПСС отправил его в отставку.

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Дачу в Пицунде посещали и зарубежные государственные деятели. В 1974 году, накануне своей смерти, сюда приезжал глава Франции Жорж Помпиду. Тогда на даче в Пицунде его принимал Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Поездка стала последней зарубежной для Помпиду.

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Несмотря на то, что Госдача в Пицунде богата мистическими историями, никакие загадочные суеверия не помешали российскому лидеру приехать именно сюда.

Визит Владимира Путина в Абхазию стал радостным событием для всех жителей черноморской республики, что не преминул отметить президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Уважаемый Владимир Владимирович, для всего народа Абхазии большая радость принимать президента России на абхазской земле. Наши встречи носят регулярный характер, что свидетельствует о привилегированном статусе межгосударственных отношений", — сказал он тогда.

© Sputnik . Алексей Дружинин Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Абхазию

О чем говорили президенты?

В ходе поездки министр здравоохранения России Вероника Скворцова и министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия подписали Соглашение о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии.

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Соглашение ратифицировали в феврале 2018 года. А уже в середине мая 2018 года на территории Абхазии открылось семь пунктов выдачи полисов ОМС. По данным на август 2018 года, обязательное медицинское страхование прошли более 17 тысяч граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии, а заявления еще 31 тысячи находится в обработке.

© Sputnik . Алексей Дружинин Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Абхазию

Комфортная граница и развитие финансирования

На встрече Хаджимба и Путин обсудили и создание более комфортных условий пересечения государственной границы. Президент Абхазии обратился к российскому коллеге с просьбой предпринять шаги для максимального облегчения экспорта абхазских сельхозтоваров в Россию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проблему очередей на российско-абхазской границе обсудили в Сочи

Владимир Путин заявил, что порядок таможенного оформления и работы фитосанитарного контроля в двусторонней торговле изменится.

"Президент (Абхазии — ред.) действительно ставил вопрос об изменении порядка таможенного оформления, проверки, работы фитосанитарных служб. У нас есть определенные идеи, я думаю, что мы в ближайшее время их реализуем", — сказал Путин по итогам российско-абхазских переговоров.

Так в конце июня 2018 года на российско-абхазской границе появились новые пассажирский терминал и полоса движения для экскурсионных автобусов.

Открытие новой полосы движения ускоряет прохождение туристами таможенного и пограничного контроля, а новый порядок совершения таможенных операций позволяет сократить время оформления экскурсионных групп, прохождения контроля легковых автомобилей и снизить нагрузку на основные линии. С учетом открывшейся новой полосы в пункте пропуска теперь функционирует 24 терминала.

© Sputnik . Алексей Дружинин Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Абхазию

Помощь селам и Инвестпрограмма

Рауль Хаджимба и Владимир Путин также обсудили вопрос поддержки сельского хозяйства республики предоставлением сельхозтехники. Перечень техники был определен и согласован с правительством России.

В июле 2018 года в республику доставили 190 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму в 200 миллионов рублей.

На встрече с абхазским лидером Владимир Путин отметил, что в рамках содействия развитию Абхазии финансирование Инвестпрограммы на 2017-2019 годы составит около 6 миллиардов рублей.

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Итог

По итогам поездки в Абхазию, Владимир Путин отметил, что Абхазия — важный партнер и союзник России.

"С Абхазией нас объединяет общая история и духовное родство. Россия и дальше будет содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивая ее безопасность, будет оказывать всемерную политическую поддержку", — добавил президент.

Он добавил, что сегодня активно развиваются отношения Абхазии и России в области культуры, образования, а также будут наращиваться контакты в области обороны, социально-экономической и гуманитарной сферах.

© Sputnik . Сергей Гунеев Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Абхазию

Президент России Владимир Путин посетил Абхазию с рабочим визитом 8 августа 2017 года. Поездка совпала с годовщиной начала вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года, в результате которого Россией была признана независимость Абхазии и Южной Осетии.

Впервые в качестве президента России Владимир Путин посетил Абхазию в 2013 году. В 2009 и 2011 годах он приезжал в страну в качестве премьер-министра России.