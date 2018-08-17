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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Морковь понизилась в цене. Вместо прежних 65 рублей за килограмм, теперь она стоит 50 рублей.

Килограмм говядины и свинины теперь обойдется в 350 рублей, вместо прежних 380.

Цены на фрукты заметно понизились. Килограмм яблок вместо 70 рублей стоит 50 рублей. Снизилась цена и на инжир, килограмм обойдется покупателю в 80 рублей вместо 120 рублей.

Дешевле стал мед – 1,5 литра 850 рублей вместо 900. Килограмм кукурузной крупы и муки стали дешевле на 20 рублей – 80 рублей вместо 100 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – дыня

В дыне содержится огромное количество микроэлементов: магний, кальций, калий, цинк, йод, а также витамины B1 и В2. Дыня хорошо утоляет жажду, а диетологи назначают ее при болезнях почек и печени из-за высокого содержания калия. Дыню широко используют в кулинарии, как начинку для тортов, пирогов, ее запекают с овощами и просто едят в сыром виде.



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