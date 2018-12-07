Обзор цен на рынке Сухума

Спустя две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. К примеру, увеличилась цена на помидоры и огурцы, ранее помидоры стоили 60 рублей за килограмм, сейчас же на прилавке они лежат за 90 рублей. В среднем огурцы стоят также 90 рублей, вместо 50 двумя неделями ранее. Увеличилась цена и на сыр сулугун – 450 рублей вместо 400. Цена на молоко осталась неизменной – 100 рублей за полтора литра.

А некоторые продукты, напротив, сбросили в цене, к примеру, аджика теперь стоит 350 рублей, тогда как раньше ее можно было купить за 400 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – капуста

Витаминный состав капусты богат и разнообразен. Этот овощ содержит ряд важных для нашего здоровья микроэлементов. С его помощью можно значительно укрепить иммунитет и поддержать работу практически всех органов на должном уровне.

Капуста содержит витамины группы В, а также А, С, К и U и такие микроэлементы, как железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, бор, кобальт, алюминий и никель.