Обзор цен на рынке Сухума

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Понизилась цена на помидоры, 110 рублей за килограмм вместо 145 рублей, а огурцы, наоборот, стали дороже на 10 рублей, 150 рублей за килограмм вместо 140 рублей. Меньше в цене стал также картофель – 30 рублей за килограмм вместо 36 рублей, дешевле стал и перец – 150 рублей вместо 220 рублей за килограмм.

Цены на фрукты также изменились. Килограмм мандаринов обойдется покупателю в 30 рублей вместо 25 рублей. На 10 рублей подорожали апельсины – 40 рублей за килограмм вместо 30 рублей.

Свекла

Содержит витамины А и В, а также фосфор, кальций, йод, магний, калий и цинк. Свекла благоприятно влияет на работу сердца и сосудов, помогает снизить уровень холестерина, а также обладает мочегонным свойством и помогает очистить организм от токсинов. Калорийность свеклы на 100 граммов – 40 килокалорий. Овощ не рекомендуется употреблять лицам, страдающим гастритом и язвой желудка.

Читайте также: