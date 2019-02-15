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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума (74)
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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Понизилась цена на помидоры, 110 рублей за килограмм вместо 145 рублей, а огурцы, наоборот, стали дороже на  10 рублей, 150 рублей за килограмм вместо 140 рублей. Меньше в цене стал также картофель – 30 рублей за килограмм вместо 36 рублей, дешевле стал и перец – 150 рублей вместо 220 рублей за килограмм.

Цены на фрукты также изменились. Килограмм мандаринов обойдется покупателю в 30 рублей вместо 25 рублей. На 10  рублей подорожали апельсины – 40 рублей за килограмм вместо 30 рублей.

Свекла

Содержит витамины А и В, а также фосфор, кальций, йод, магний, калий и цинк. Свекла благоприятно влияет на работу сердца и сосудов, помогает снизить уровень холестерина, а также обладает мочегонным свойством и помогает очистить организм от токсинов. Калорийность свеклы на 100 граммов – 40 килокалорий. Овощ не рекомендуется употреблять лицам, страдающим гастритом и язвой желудка.

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Темы:
Обзор цен на рынке Сухума (74)


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