Абхазская "пицца" и Джоли: туристы из Южной Кореи в Гудауте

Студенты из Южной Кореи, с которыми случайно встретился корреспондент Sputnik в Гудауте, провели несколько дней своих каникул в Абхазии. Как жители полуострова попали в республику и что они здесь увидели, читайте в материале Бадри Есиава.

Бадри Есиава, Sputnik

К друзьям в Абхазию

Дело было вечером, делать было нечего. Стояли с друзьями в центре Гудауты, жалуясь на то, что курортный сезон уже начался, а дороги все еще не отремонтированы и родной город снова предстанет в "неопрятном" виде перед гостями. Преодолевая злосчастные ямки и бугорки, не спеша, подъехала знакомая легковушка нашего товарища, который некоторое время был за границей.

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Все приготовились к теплой встрече и обмену любезностями, но напрочь об этом забыли, когда из обычной иномарки вывалилась целая толпа молодых людей. Первый, второй, третий… и так шесть человек, не считая водителя и его брата, вышли из автомобиля.

— С кем это ты и как они все поместились в машине?— вместо приветствия посыпались вопросы от изумленных ребят в адрес, переполненного эмоциями, водителя.

— Это гости из Южной Кореи. Я с ними случайно познакомился здесь в городе. Не хочешь написать о них?— подкинул идею товарищ.

Несмотря на то, что рабочий день к тому моменту уже закончился, упустить беседу с представителями далекого от Абхазии государства, позволить себе не мог.

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Пришлось напрячься и вспомнить все лекции английского языка в университете. Познакомились без особых проблем, не считая сложно произносимые для нас азиатские имена.

"Гугл тебе в помощь", — от одного из друзей прозвучала шутка, которая по ходу дела превратилась в дельный совет.

На своем ломанном иностранном, из за чего испытывал дискомфорт перед гостями, попытался сформулировать первый вопрос о том, кто они и как попали в Абхазию. Оказалось, что не я один лишен навыков полиглота и в качестве спикера группа туристов "выдвинула" Ха Бан – так звали одного из южнокорейцев.

"Мы приехали в Абхазию к своим друзьям из Узбекистана. Они живут и работают здесь у вас. Впервые я мои друзья услышали о вашей стране несколько лет назад в интернете. Потом узнали, что рядом с вами в Сочи проходит Чемпионат мира по футболу, что вызвало еще больший интерес. К сожалению, наша команда уже вылетела из чемпионата и мы не успели попасть на их игру. Мы решили ехать прямо к вам", — поделился Бан.

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Ответ на вопрос, сколько Ха лет меня сильно озадачил, но решил разобраться в этом во время написания репортажа. В дословном переводе кореец сказал, что в его стране ему 29 лет, а в Абхазии 28. Тогда мне показалось, что этой фразой он попытался подчеркнуть то, что находясь в Стране души, ощущает себя моложе.

И снова на помощь пришел поисковик в интернете, который открыл мне интересный факт. Дело в том, что в Южной Корее возраст человека считается не со дня его рождения как у нас, а с момента зачатия.

Кое-что об Абхазии

В Южной Корее, к сожалению, мало кто знает об Абхазии, но Ха Бан пообещал, что после отдыха в республике он и его друзья будут о ней рассказывать всем знакомым.

"Мне пока тоже не многое известно о вашей стране. Читали о том, где она расположена, о том, что вы сражались за свою независимость, и добиваетесь мирового признания. Надеюсь, что за то недолгое время, что мы здесь проведем, нам удастся лучше узнать вашу республику и людей. Мы обязательно об этом расскажем дома", — добавил Ха.

На момент нашей случайной встречи с гостями из Азии, они находились в Абхазии всего пять дней. За это время туристы успели побывать только в Гудауте, где они остановились и в Сухуме, которая им пришлась по душе, особенно ее набережная.

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Прекрасной назвала Абхазию кореянка с солнечным именем Сан, которую удивила природа черноморской республики. Она также выразила надежду, что ей удастся найти здесь новых друзей.

Девушка призналась, что из национальной кухни ей больше всего запомнилась "абхазская пицца", так Сан назвала местный ачашв, что развеселило гудаутцев, которые в течение нескольких секунд научили ее идеально произносить название этого блюда на абхазском языке.

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"Это блюдо мне очень понравилось, еще ваш сыр просто прелесть. Алкоголь мы не употребляем, поэтому ничего про ваше вино или чачу я сказать не могу", — поделилась кореянка.

Ее подругу с невероятно сложным именем в произношении и, тем более, написании, местные ребята почему-то называли Анджелиной Джоли. Вероятно, так они пытались не сломать языка и сэкономить время в общении. Так вот, "Джоли" рассказала, что они с друзьями планируют посетить Гагру, а потом уже решат куда дальше.

© Sputnik / Томас Тхайцук Всей семьей в Абхазию: что нужно знать

Менее чем за 20 минут беседы нам удалось затронуть и политические темы о том, сохраняется ли напряжение между Южной и Северной Кореей и как народы этих стран относятся друг к другу.

Скромные и постоянно улыбающиеся туристы с нескрываемой радостью отметили, что наблюдается тенденция к политическому сближению этих государств и в сравнении с прошлыми десятилетиями, в регионе становится спокойнее. Они подчеркнули, что южнокорейцы и северокорейцы – это один народ, который говорит на одном языке.

На этой ноте мы попрощались с нашими гостями, которые еще несколько дней должны были провести в Абхазии. Надеюсь, она их не разочаровала.