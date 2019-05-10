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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума (76)
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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За прошедшие три недели цены на некоторые продукты питания изменились. Так, за это время существенно подешевели помидоры, со 150 рублей цена снизилась в среднем до 106 рублей за килограмм. Также огурцы теперь стоят не 100, а 60 рублей.

На столичном рынке появилась мушмула, правда пока неместная, килограмм можно купить за 300 рублей. Цена на говядину и свинину традиционно держатся на показателе 350 рублей.

Немного подорожал сыр сулугун, тремя неделями ранее он стоил 350 рублей, сейчас 370 рублей. Также копченый сыр в среднем повысился в цене – 470 вместо 450 рублей за килограмм. Главную приправу абхазской кухни – аджику, как и прежде, можно купить по 400 рублей за килограмм.

Зимняя мушмула: абхазский "германский" фрукт>>

Продукт дня – мушмула

Мушмула обладает множеством полезных веществ. В плодах содержатся витамины, минералы, натуральный сахар (фруктоза, сахароза), а также органические кислоты. По своему химическому составу этот фрукт близок к яблоку. Калорийность этого фрукта составляет 47 килокалорий на 100 граммов плода. Поэтому можно с уверенностью сказать, что мушмула является диетическим и очень питательным фруктом.

Темы:
Обзор цен на рынке Сухума (76)


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