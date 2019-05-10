Обзор цен на рынке Сухума

За прошедшие три недели цены на некоторые продукты питания изменились. Так, за это время существенно подешевели помидоры, со 150 рублей цена снизилась в среднем до 106 рублей за килограмм. Также огурцы теперь стоят не 100, а 60 рублей.

На столичном рынке появилась мушмула, правда пока неместная, килограмм можно купить за 300 рублей. Цена на говядину и свинину традиционно держатся на показателе 350 рублей.

Немного подорожал сыр сулугун, тремя неделями ранее он стоил 350 рублей, сейчас 370 рублей. Также копченый сыр в среднем повысился в цене – 470 вместо 450 рублей за килограмм. Главную приправу абхазской кухни – аджику, как и прежде, можно купить по 400 рублей за килограмм.

Зимняя мушмула: абхазский "германский" фрукт>>

Продукт дня – мушмула

Мушмула обладает множеством полезных веществ. В плодах содержатся витамины, минералы, натуральный сахар (фруктоза, сахароза), а также органические кислоты. По своему химическому составу этот фрукт близок к яблоку. Калорийность этого фрукта составляет 47 килокалорий на 100 граммов плода. Поэтому можно с уверенностью сказать, что мушмула является диетическим и очень питательным фруктом.