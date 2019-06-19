Особое мнение: что думают читатели Sputnik об отдыхающих и турсезоне в Абхазии

На сайте Sputnik Абхазия в течение месяца проходил опрос среди читателей о том, как туристы узнают об Абхазии, чем привлекает их республика, что мешает развитию туротрасли страны и что раздражает в отдыхающих.

Более 86 % участников опроса на сайте Sputnik узнают об Абхазии в интернете. Не перестает быть популярным "сарафанное радио". Конечно, до интернета далеко, но тем не менее 12% прислушиваются к советам друзей и знакомых. Нашлись и те, кто черпает информацию из путеводителей, правда, таких чуть более процента. А вот турагентства оказались вовсе не популярными среди читателей Sputnik.

"Удивительная до бешенства и отчаяния" природа Абхазии привлекала не только впечатлительного Антона Павловича Чехова. Именно она сегодня и продолжает очаровывать странников. Таких оказалось подавляющее большинство - 71%. А вот на второй строчке разместились любители пляжей и те, кого республика ничем не привлекает. Поклонников древностей немного, но они есть – 5%. Низкие цены тоже не оказались среди приоритетов у читателей – на них ориентируется чуть больше одного процента.

В вопросе с проблемами развития туротрасли Абхазии произошел раскол. Одних беспокоит отсутствие хорошего сервиса, а других - безопасность. Есть и утомленные солнцем на пляже, им подавай чего-то нового.

Любопытно, что 80% читателей, принявших участие в опросе, не заняты в курортной сфере, то есть не предоставляют туристам никаких услуг.

Около 14% сдают жилье и чуть больше 4% проводят экскурсии. Не оказалось среди читателей представителей местного общепита.

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Сюрприз преподнес вопрос "Что раздражает в туристах?". Треть читателей вполне толерантно относятся к слабостям отдыхающих и готовы с ними мириться. Абхазское гостеприимство взяло верх. Между "раздражающими факторами" наблюдается приблизительный паритет. 24 % не нравится пренебрежение местными традициями. Манера одеваться на втором месте – 22 % проголосовавших, а 20 % возмущает вызывающее поведение.

Опрос Sputnik не претендует на серьезное социологическое исследование, это всего лишь мнение читателей, но оно стоит того, чтобы задуматься.