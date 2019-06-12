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Туристы в Абхазии

Абхазия возглавила рейтинг самых популярных курортов у российских туристов

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Всего за первые три месяца 2019 года россияне совершили почти 7,5 миллиона зарубежных путешествий.

СУХУМ, 12 июн — Sputnik. В первом квартале 2019 года туристы России чаще всего ездили в Абхазию и Финляндию, среди направлений в дальнее зарубежье наибольшим спросом пользовались Таиланд и Китай, передает ТурСтат.

Дома отдыха на мысе Пицунда
© Sputnik / Малкин
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В первую десятку наиболее популярных зарубежных маршрутов вошли Абхазия (803 тысячи поездок), Финляндия (731 тысяча), Казахстан (528 тысяч), Таиланд (494 тысячи), Китай (484 тысячи), Эстония (389 тысяч), Украина (380 тысяч), Турция (341 тысяча), ОАЭ (316 тысяч) и Германия (307 тысяч поездок).

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Также в число популярных направлений вошли Италия, Вьетнам, Испания и Франция.

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Теги:
отдых в Абхазии


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