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Есть или не есть: самые опасные продукты в жару

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Самые опасные продукты в жаркую погоду
© Sputnik / Nicolai Kibich

Именно летом фиксируется пик отравлений и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В жаркую погоду рекомендуется пить как можно больше воды и не находиться на палящем солнце, особенно когда солнце находится в зените — с 12 до 14 часов дня. Что касается питания, стоит воздержаться от соленой пищи и мяса, а, напротив, отдавать предпочтение рыбе и овощам.

Также в такую погоду стоит организовывать разгрузочные дни.

Лучше всего устраивать белково-углеводные разгрузочные, взять нежирную рыбу, разделить ее на 5 частей, от 70 до 100 граммов на прием пищи без соли, и салат 110-130 граммов на прием пищи, и 3-5 раз в день таким образом питаться. Или сделать себе разгрузочный день, например, арбузный.

В помощь читателям Sputnik Молдова публикует инфографику, которая рассказывает о самых опасных летних продуктах.

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Теги:
жара


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Есть или не есть: самые опасные продукты в жару

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