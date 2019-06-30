Есть или не есть: самые опасные продукты в жару

В жаркую погоду рекомендуется пить как можно больше воды и не находиться на палящем солнце, особенно когда солнце находится в зените — с 12 до 14 часов дня. Что касается питания, стоит воздержаться от соленой пищи и мяса, а, напротив, отдавать предпочтение рыбе и овощам.

Также в такую погоду стоит организовывать разгрузочные дни.

Лучше всего устраивать белково-углеводные разгрузочные, взять нежирную рыбу, разделить ее на 5 частей, от 70 до 100 граммов на прием пищи без соли, и салат 110-130 граммов на прием пищи, и 3-5 раз в день таким образом питаться. Или сделать себе разгрузочный день, например, арбузный.

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