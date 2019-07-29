История в цифрах: президентские выборы в Абхазии

Первые всенародные президентские выборы в Абхазии состоялись в 1999 году на безальтернативной основе. Единственным кандидатом на высший пост в государстве был Владислав Ардзинба, который набрал рекордные по сей день 98% голосов избирателей.

Вторые выборы главы государства прошли 3 октября 2004 года, но они не состоялись. Победу тогда одержал Сергей Багапш, но его главный оппонент Рауль Хаджимба и сторонники были не согласны с результатами. В стране начались массовые волнения, затянувшиеся на несколько месяцев. В итоге было достигнуто соглашение о проведение новых выборов в январе 2005 года. Багапш и Хаджимба объединились в команду и с большим разрывом в голосах избирателей одержали победу над Якубом Лакоба, который шел в тандеме со Стеллой Гуния.

Третьи президентские выборы были в декабре 2009 года, и победу в них снова одержал Сергей Багапш, который набрал 61,1% голосов избирателей. Ближе всех к нему был Рауль Хаджимба с 15,3% голосов.

В мае 2011 года ушел из жизни Сергей Багапш и Абхазия снова встала перед выбором. 8 июня 2011 года на досрочных выборах победу одержал Александр Анкваб. Спустя три года в стране снова начались политические волнения, и Анкваб покинул свой пост. В предвыборной гонке на досрочном голосовании участвовало четыре кандидата - Рауль Хаджимба, Аслан Бжания, Мираб Кишмария и Леонид Дзяпшба. Большинство голосов избирателей тогда набрал Хаджимба – 50,5%.

Шестые по счету выборы лидера республики состоятся 25 августа 2019 года. Свои кандидатуры выдвинули десять человек.