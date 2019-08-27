Первый урожай: как готовились к выборам в Абхазии и как они прошли

В Абхазии состоялся первый тур шестых выборов президента Абхазии. Во второй тур голосования прошли действующий президент республики Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.

Почему выборы президента перенесли с июля на август, кто и почему преждевременно выбыл из гонки, как прошел первый тур голосования, читайте в ретроспективе Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Митинги и перенос

Шестые выборы президента Абхазии первоначально были назначены на июль.

Но дату пришлось перенести. 20 мая оппозиция начали акцию протеста у здания Парламента. Протестующие выступили с требованием перенести выборы президента республики на осень. Поводом тому стала болезнь лидера оппозиции Аслана Бжания.

В первый день ничего добиться не удалось, так как Парламент на внеочередной сессии не поддержал перенос даты голосования.

Оппозиционеры объявили свой митинг бессрочным и стали требовать отставки президента. Ночью их сторонники перекрыли движение на двух участках республиканской трассы. Водители общественного транспорта в Сухуме поддержали акцию и не вышли на работу 21 мая.

В итоге оппозиция и президент пришли к компромиссу – выборы не пройдут осенью, но состоятся в конце лета - 25 августа. 22 мая Рауль Хаджимба направил в Парламент проект закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия".

Потребовалось еще несколько дней, чтобы депутаты Народного Собрания приняли решение. 28 мая поддержали перенос выборов на август.

10 июля политическая партия "Амцахара" заявила о том, что Аслан Бжания не успеет поправить здоровье к новой дате выборов и выдвинула другого кандидата – Алхаса Квициния.

Десять претендентов

Уже в последние дни июня Центризбирком начал регистрацию кандидатов в президенты. 26 июля завершилась регистрация всех кандидатов. На пост главы государства претендовали десять человек: Леонид Дзапшба, Алхас Квициния, Шамиль Адзынба, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Тарба, Астамур Какалия, Астамур Отырба, Артур Анкваб и Рауль Хаджимба. Действующий глава государства объяснил свое участие в очередных выборах тем, что хочет продолжить начатые конституционные реформы.

"Отвечая на вопрос, чем мотивировано мое решение баллотироваться на второй срок, отвечаю однозначно: я считаю себя ответственным за продолжение начатых конституционных реформ, усиление правопорядка, укрепление безопасности страны, улучшение социально-экономического положения наших граждан, решение задач, связанных со сложной демографической ситуацией, здравоохранением и многими другими неотложными вопросами", - сказал он.

Однако не все дошли до дня выборов. 20 августа ЦИК отменил регистрацию кандидата на пост президента Абхазии Астамура Отырба. За две недели до дня голосования Давид Дасаниа, который шел кадидатом в вице-президенты в команде с Отырба, заявил о том, что сходит с предвыборной гонки. Спустя три дня ЦИК аннулировал регистрацию Дасаниа. Однако Отырба не успел вовремя представить новую кандидатуру на место Дасаниа.

Подготовка к выборам

На шестых президентских выборах в Абхазии ЦИК организовал 152 избирательных участка по стране и три избирательных участка за рубежом: в Москве, Черкесске и Стамбуле.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Были отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно было ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях были указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Из-за рекордного количества бюллетеней в них решили не указывать данные о биографиях кандидатов, иначе текст пришлось бы печатать очень мелким шрифтом.

Победителем голосования мог стать кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

День Х

В республике в 08:00 открылись 152 избирательных участка в 35 избирательных округах.

Избирательный участок открылся и в самом отдаленном селе в Абхазии, в Псху, где правом голоса обладали около 80 граждан республики.

Как сообщил глава села Даниил Зухба, выборы там прошли в штатном режиме.

"Вчера в село поднялась машина, повезли сотрудников Сухумского района, представителей СГБ и милиции. Повезли протоколы, сегодня с утра открылся избирательный участок", - подчеркнул он.

Также вовремя были открыты участки в Москве и Черкесске. Однако заявленный участок для голосования в Стамбуле не открылся.

Полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия сообщил Sputnik, что участок официально не открыт. Он отметил, что избирательная комиссия не приняла у представителя ЦИК бюллетени и печати.

"Комиссия не приняла у него ни бюллетени, ни печати. Он зафиксировал, сфотографировал, и все, мы разошлись. О том, как представитель ЦИКа будет докладывать, я не знаю. Участок в Стамбуле закрыт", – отметил Харазия.

Явка

Все избирательные участки в Абхазии были закрыты в 20:00. Явка по окончании голосования на выборах президента Абхазии составила 56%, выборы президента Абхазии были признаны состоявшимися.

В 3:48 утра по предварительным данным штабов, стало известно, что во второй тур выборов вышли действующий глава государства Рауль Хаджимба и кандидат от оппозиции Алхас Квициния.

26 августа ЦИК подвел предварительные итоги. Согласно результатам в первом туре выборов Рауль Хаджимба набрал 23,85% голосов, Алхас Квициния 21,97%.

Итоговая явка составила 66,55%.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба признался в интервью журналистам, что не испытывал стресса во время выборов главы государства.

"Мы уже посчитали, где, какое количество и каким образом можно получить голоса, и я не сомневаюсь, что это будет положительно сказываться на результатах второго тура", - сказал президент.

Алхас Квициния, вышедший во второй тур президентских выборов в Абхазии, считает свою победу успехом партии "Амцахара".

"Мы прошли во второй тур. Надеемся, что все будет нормально. Очень рады, что выборы прошли в тихой, спокойной обстановке. "Амцахара" впервые выдвинула кандидата из своих рядов, а не извне. Результаты считаю для партии успехом. А дальше продолжится борьба, выборы. Как говорится, вскрытие покажет", – пошутил он.

Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба, показавшего третий результат в первом туре (21,6% голосов), признала выход Алхаса Квициния во второй тур выборов главы государства.

Кандидат Астамур Тарба набрал 6,6% голосов, Алмас Джапуа - 2%, Леонид Дзапшба - 5,7%, Шамиль Адзынба - 4,14%, Артур Анкваб - 1,60%, Астамур Какалия - 0,97%.

Выбывшие кандидаты согласились с итогами голосования в первом туре и не намерены их оспаривать.

"Мне кажется, что было достаточно большое количество нарушений на всех участках. И, тем не менее, я не думаю, что это как-то серьезно могло повлиять на ход голосования. Другое дело, что и административный ресурс был задействован, шел активный подкуп избирателей. Но я не считаю, что в нашей ситуации нужно оспаривать итоги первого тура. Не думаю, что это действенный способ. Наоборот, это дополнительно накалит и так сложную ситуацию. Скорее всего мы не будем оспаривать итоги выборов, даже при том, что считаем, что были нарушения", – заявил кандидат Алмас Джапуа.

Выборный бюджет

По словам председателя ЦИК Абхазии, на организацию выборов президента было потрачено почти 18 миллионов рублей.

"На проведение выборов президента Абхазии изначально было предусмотрено 15 миллионов рублей. В связи с нововведениями в нашем законодательстве, после утверждения бюджета из резервного фонда президента выделили еще два миллиона 730 тысяч рублей, и общая сумма составила 17 миллионов 730 тысяч рублей", - сообщил Тамаз Гогия.

Он добавил, что в организации Международного пресс-центра с 2009 года помощь всегда оказывала Российская Федерация. В 2019 году Абхазия справилась своими силами, но техническую и физическую помощь оказали коллеги из Южной Осетии.

Без нарушений

Правопорядок на выборах президента Абхазии обеспечивали более 700 сотрудников милиции.

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил о том, что в день выборов на избирательных участках во время голосования нарушений правопорядка выявлено не было.

В день выборов президента было совершено два преступления: ограбление в районе рынка в Сухуме и в Новом районе столицы был задержан человек с десятью граммами марихуаны.

Как сообщил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, в селе Баслата Сухумского района препятствовали вывозу выносной урны. Серьезных нарушений, повлиявших бы на ход выборов, ЦИК не зафиксировал.

Международные наблюдатели

Более 60 международных наблюдателей следили за ходом голосования на выборах президента.

В качестве наблюдателя на выборах Абхазии присутствовала и член Совета Федерации России Ольга Ковитиди.

"Мы с коллегами посетили уже шесть избирательных участков в Сухуме, в Гудауте и в Новом Афоне. Выборы проходят сегодня достаточно открыто, демократично. Мы видим состязание, которое является основой демократического процесса, формирование которого сегодня происходит в Абхазии. В период осуществления нами наших функций, функций наблюдателей, никаких существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не установлено. Мы твердо уверены, что происходящее сейчас, наблюдение за выборами, являются прозрачным способом поддержки и развития демократии и прав человека в Абхазии", - сказала она.

По словам заместителя министра иностранных дел ЛНР Анны Сорока, выборы в Абхазии обеспечивают полноценную защиту прав человека и способствуют развитию всех государственных механизмов.

"Мы увидели, что все кандидаты в президенты имеют равные политические возможности. Высокая явка говорит о том, что абхазское общество созрело для дальнейшего развития всех институтов. Для людей созданы все условия, согласно всем европейским стандартам", - сказала она.

Второй тур

Поскольку ни один кандидат не смог набрать нужное количество голосов избирателей, на выборах президента Абхазии назначен второй тур. По словам спикера Парламента Валерия Кварчия, второй тур выборов состоится 8 сентября.

Председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что в Стамбуле голосование во втором туре выборов президента Абхазии проводиться не будет.

Вышедший во второй тур Рауль Хаджимба не намерен менять предвыборную программу. Вносить изменения в угоду политическим процессам в программу не стоит, считает Хаджимба.

Алхас Квициния также не планирует вносить корректировки в программу команды во втором туре. Меняться будет только тактика работы штаба.

"Посмотрим, где у нас есть моменты упущения. Штабная работа продолжается, никто никуда не расходится. Все люди задействованы", – подчеркнул он.

Часто выбывшие из гонки кандидаты примыкают к команде лидеров, но не всегда. Астамур Тарба, Алмас Джапуа и Леонид Дзапшба на этот момент отказываются поддерживать кого-либо из лидеров.

Команда Олега Аршба пока не определилась, как будет выстраивать свои отношения с прошедшими во второй тур кандидатами.

"Как мы будем строить свои отношения, мы решим уже завтра. Пока нет определенного решения. Завтра будем обсуждать в штабе, как будем выстраивать свою дальнейшую политическую деятельность", – объяснил Олег Аршба.

Кандидат Шамиль Адзынба еще не решил на чью сторону встанет, но точно знает кого не поддержит во втором туре.

"Я говорил ранее, что есть два политика, которых я никогда не поддержу. Это Рауль Хаджимба и Александр Анкваб. Хаджимба я точно не поддержу. Когда уже ЦИК опубликует официальную информацию по итогам выборов, мы после этого будем со штабом думать, какие будут наши решения", – заявил он.

Согласно абхазскому законодательству, если на пост президента претендуют более двух кандидатов и не один из них не смог набрать на выборах больше 50% голосов, ЦИК назначает повторные выборы, в которых участвуют два лидера голосования.